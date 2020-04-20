AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan `dan Örnek Davranış

HABER: DİNÇER KARACALAR

Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Başkan Ağan, ekibi ile beraber, ilçede Sosyal çalışmalarını sürdüren Ağan polis haftasından dolayı polislerimizin yanında olduğunu onlara maske ve eldiven ikramında bulunmuştu. Valiliğin ve Karaköprü kaymakamlığının organize ettiği Vefa Sosyal Yardımlaşma Derneğine Yardımda Bulunuldu. Vatandaşlara Maske ve Eldiven Dağıtımında Bulundu. Tabi bunları yaparken sosyal mesafeyi koruyarak ve kurallara uyarak vatandaşlara bu zor günleri hep beraber aşacağız mesajını da verdi.



Başkan Ağan, Kanal7haber Müdürü Gazeteci Abdullah yiğit `e Çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.



Ağan, Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız ve Meclis Üyelerimiz ile beraber tam kadro ilçemizde ne gerekiyorsa teşkilat olarak çalışmalarımız devam ediyor.



Bugün ise vatandaşlarımıza maske ve eldiven dağıttık. Ak Parti `nin her zaman vatandaşının yanında olduğunu ve seçim de değil her zaman vatandaşımızın yanındayız dedi.



Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Türkiye'ye bir kez daha "Evde kal" çağrısı yapmıştı. Bizde teşkilat olarak mecburi kalmadıkça dışarı çıkmıyoruz dedi.