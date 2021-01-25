Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
orta şiddetli yağmur
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1541
ALTIN
443.591
DOLAR
7.3909
STERLİN
10.1048
EURO
8.9809
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne öğrenci alacak
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri...
Şırnak Belediyesi 14 memur alacak
Şırnak Belediyesi 14 memur...
İletişim Danışmanlığı hizmeti alınacak
İletişim Danışmanlığı hizmeti alınacak
Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkarıyor
Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkarıyor
Başkent Üniversitesi akademik personel alıyor
Akademik personel alıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Aidos Chocolate’dan Sevgililer Gününe Özel Figür Çikolatalar

Sevgililer günü yaklaşırken hediye arayışları da tavan yapıyor.

25 Ocak 2021 Pazartesi 15:56
4 Okunma
Aidos Chocolate’dan Sevgililer Gününe Özel Figür Çikolatalar

HABER: DİNÇER KARACALAR

Sevgililer günü yaklaşırken hediye arayışları da tavan yapıyor. Aidos Chocolate’ın kurucusu Furkan Özdemir, sevgililer günü denildiği zaman çikolatayı ilk akla gelen ve klişeleşmiş formu olan kalpten uzaklaştırarak sevgiyi sembolize eden üç boyutlu figürlere odaklandıklarını ve müşterilerine farklı ve özel hissettirecek hediye konseptleri sunmaya çalıştıklarını ifade ediyor: “Kalp yüzyıllardır aşkın en önemli sembollerinden fakat tek sembolü değil, dolayısıyla biz de sevginin somutlaştığı çeşitli figür çikolatalar üzerinde çalıştık ve çikolata hediye etmeyi kitaptaki en eski ve klişe halinden, heyecan verici bir zemine taşıma gayretindeyiz.” diyerek çalışmalarını özetliyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AidosChocolateSevgililer Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canovate Group fiber optikte, global firmalarla rekabet ediyor
Canovate Group fiber optikte, global firmalarla rekabet ediyor
İlaç ihracatında Türkiye’nin önünde büyük bir fırsat var
İlaç ihracatında Türkiye’nin önünde büyük bir fırsat var
Bakan Pekcan: Kadın kooperatiflere hibe desteği devam edecek
Bakan Pekcan: Kadın kooperatiflere hibe desteği devam edecek
“Elektrik sektöründe dijital dönüşüm ‘daimi ve sınırsız’ olacak”
“Elektrik sektöründe dijital dönüşüm ‘daimi ve sınırsız’ olacak”
Bakan Elvan: Mükelleflerimizin vergilerini erteledik
Bakan Elvan: Mükelleflerimizin vergilerini erteledik
Karadeniz'deki doğalgazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek
Karadeniz'deki doğalgazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek
GSS ve Bağkur prim borcu olanlar, sağlık hizmetlerinden faydalanmayı sürdürecek
GSS ve Bağkur prim borcu olanlar, sağlık hizmetlerinden faydalanmayı sürdürecek
Kahramanmaraş'ın hedefi, 1 milyar dolar olan ihracatı 5'e katlamak
Kahramanmaraş'ın hedefi, 1 milyar dolar olan ihracatı 5'e katlamak
Maden suyu sektöründe talep artışı
Maden suyu sektöründe talep artışı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma