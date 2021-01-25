Aidos Chocolate’dan Sevgililer Gününe Özel Figür Çikolatalar

HABER: DİNÇER KARACALAR

Sevgililer günü yaklaşırken hediye arayışları da tavan yapıyor. Aidos Chocolate’ın kurucusu Furkan Özdemir, sevgililer günü denildiği zaman çikolatayı ilk akla gelen ve klişeleşmiş formu olan kalpten uzaklaştırarak sevgiyi sembolize eden üç boyutlu figürlere odaklandıklarını ve müşterilerine farklı ve özel hissettirecek hediye konseptleri sunmaya çalıştıklarını ifade ediyor: “Kalp yüzyıllardır aşkın en önemli sembollerinden fakat tek sembolü değil, dolayısıyla biz de sevginin somutlaştığı çeşitli figür çikolatalar üzerinde çalıştık ve çikolata hediye etmeyi kitaptaki en eski ve klişe halinden, heyecan verici bir zemine taşıma gayretindeyiz.” diyerek çalışmalarını özetliyor.