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Afyonkarahisar'da patatesler, mağaralarda depolanıyor

03 Ekim 2022 Pazartesi 12:46
Afyonkarahisar'da patatesler, mağaralarda depolanıyor

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin en büyük patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toplanan patatesler, soğuk hava deposu olarak kullanılan mağaralarda saklanıyor. Patatesler, mağaralarda 8 ay boyunca ilk günkü gibi muhafaza ediliyor. Talebe göre, ürünler Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Sandıklı ilçesinde üreticiler, hasat ettikleri ürünleri Akin köyü Çepişoğlu mevkisindeki dağların altında bulunan ve soğuk hava deposu olarak kullanılan mağaralara getiriyor. Ekim ayı başında getirilen tonlarca patates, bölgede her biri 2 ile 3 bin ton kapasiteli 10 mağarada mayıs ayı sonuna kadar depoda kalıyor. İç sıcaklığı yıl boyunca 4 ila 8 derece olan mağaralarda muhafaza edilen patatesler, yıl içerisinde talebe göre İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere birçok kente gönderiliyor. 25 yılı aşkındır kullanılan mağaralarda, patates depolama ve nakliye esnasında 100'e yakın işçi çalışıyor.

'SICAKLIK YAZ-KIŞ DEĞİŞMİYOR'

Köy sakinlerinden İbrahim Arslan, "Depolarımızı oda oda kazıyoruz. 6 metre yükseklik, 6 metre genişlik oluyor. Odalarımızı yaparken de 75 ila 100 ton patates alacak şekilde yapıyoruz. Üreticilerimiz ekim ayında ürünlerini getirip bırakıyor. Sıcaklık yaz-kış değişmiyor; 8 derece. Burada ne klima var ne başka bir şey var; doğal. Kendiliğinden nemini ve havalandırmasını yaparak, patateslerimizi muhafaza ediyoruz. Bu şekilde bende ve kooperatife ait depolar var. Bunların toplamı 20 bin ton patates alıyor. Buradan ne zaman istenirse, patates alınabiliyor. Ama en son mayıs ayına kadar kalabiliyor. Kadın işçiler gelen patatesleri gözden geçiriyor. Çürük varsa ayrıştırıyorlar, çuvallanıyor. Çuvallanan patatesler kamyonlar ile İstanbul'a gidiyor. İstanbul'dan Türkiye'nin her tarafına gönderiliyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarPatatesMağara
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