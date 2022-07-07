Afyon’da 52 milyon TL yatırım ile güneş enerjisi santrali kuruluyor

İSTANBUL - Enerjisa Enerji ve Çimsa iş birliğinde Türkiye çimento sektörünün en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri hayata geçiyor. Çimsa’nın Afyon Fabrikası’na 52 milyon TL yatırım ile kurulacak santral, yıllık 4,2 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek. Bu sayede tesisin 1.416 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer bir enerjiyi doğal kaynaktan sağlaması hedefleniyor.





Yüzde 20’si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E. ON SE olan elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa Enerji ile Sabancı Holding’in global markası Çimsa, önemli bir iş birliğine imza attı. Çevresel performansını geliştirerek sürdürülebilir bir yaşama katkı sağlamak amacıyla çalışan Çimsa, Afyon Fabrikası’nda Türkiye çimento sektörünün en büyük güneş enerjisi santrallerinden birini Enerjisa Enerji iş birliğinde kurmaya hazırlanıyor. İşimin Enerjisi çatısı altında sürdürülebilirlik ve tasarruf odaklı ürünlerle yenilenebilir enerji kullanımını arttıran çözümler geliştiren Enerjisa Enerji, Çimsa’nın Afyon Fabrika arazisine 7.479 adet güneş paneli kurulumu gerçekleştirecek.





PROJENİN TOPLAM YATIRIM BEDELİ 52 MİLYON TL





Çimsa’nın Afyon Fabrikası’na 52 Milyon TL’lik yatırım bedeliyle kuracağı santral 3.4 MWp kurulu güce sahip olacak ve yıllık 4,2 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek.





60.000 m² alanda 7.479 adet güneş panelinin kullanılacağı ve 2023 yılının 2. çeyreğinde aktif olacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinde, yıllık yaklaşık 2.750 ton karbondioksit (CO₂) salımı engellenecek. Enerjisa Enerji, Çimsa’ nın yenilenebilir kaynaklardan kendi elektriğini kendi üreterek enerji tasarrufu konusunda çimento sektörüne rol model olmasına katkı sağlayacak.





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Dünya çapında sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilmek için düşük karbonlu bir ekonomiye geçişin gerekliliğini vurgulayan ve bu mücadelede de güneş ve rüzgâr enerjisi gibi sürdürülebilir kaynakların kullanımına dikkat çeken Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar şu ifadeleri kullandı:





‘’Hızlı bir sanayileşme ve kentleşme sürecinden geçen ülkemizin enerji ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Ancak bu ihtiyacı hangi kaynaklardan üreterek gidereceğimiz konusu bugün karbon nötr geleceğe yatırım yapan bizim gibi şirketler için çok kritik. Ekonomik açıdan baktığımızda ise son 5 yılda yaklaşık enerji ithalatımız 200 milyar dolar seviyesinde. Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakları kullanarak bu açığı kapatmamız hatta pozitife geçmemiz mümkün. Dolayısıyla bu alanda atılacak her adım elbette ülkemiz için büyük kazanç sağlıyor. Tam bu noktada Enerjisa olarak İşimin Enerjisi çatısı altında gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ile hem yenilenebilir hem de verimli bir kaynak olan güneş enerjisi santrallerini müşterilerimiz ile buluşturmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir bir yaşama katkı sağlamayı yol haritası olarak benimsemiş olan Çimsa’nın Afyon Fabrikası arazisinde devreye alacağımız güneş enerjisi santrali ile hem ülkemizin hem de dünyanın daha iyi bir gelecek için ulaşmak istediği hedeflere katkı sağlamış olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz. ‘’





SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA ULAŞMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ





Çimsa CEO’su Umut Zenar, Çimsa’da yeşil dönüşümün gerekliliklerini yerine getirmek için çalıştıklarını belirterek Afyon yatırımına ilişkin şunları söyledi:





“Öncelikle iklim değişikliği ile mücadelede güneş ve rüzgâr enerjisi gibi sürdürülebilir kaynakların kullanımı ülkelerin enerji stratejilerinde önemli yer tutuyor. Küresel emisyonların 2030'a kadar yarı yarıya azaltılması için yenilenebilir enerji kullanımına yönelik büyük çaplı bir dönüşüm yaşanması gerekiyor. Bu süreçte Çimsa olarak döngüsel ekonominin bir parçası olmaya devam etme hedefiyle, yeşil dönüşümün gerekliliklerini yerine getirmek ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için çok çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında, karbon ayak izinin azaltılması, enerji verimliliği, çevre dostu ürünler gibi konulara odaklanmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz güneş enerjisi yatırımımızın tüm dünyanın ortak sorunu olan emisyonların azaltılması konusuna büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”





İşimin Enerjisi çatısı altında sunduğu doğa dostu ürünlerle müşterilerinin enerji tüketiminde tasarruf sağlayan ve yenilenebilir enerji kullanımını artırarak, yenilikçi çözümler sunan Enerjisa Enerji’nin Güneş Enerjisi Santrali, 7 gün 24 saat uzaktan erişim sistemiyle takip edilecek ve yüksek performansla çalışabilmesi için tüm bakım ve onarımları yine Enerjisa Enerji tarafından yapılacak. Santral aynı zamanda deprem, diğer doğal afetler ve olası diğer dış etmenlere karşı tüm senaryolar gözetilerek Enerjisa tarafından sigortalanıyor. Güneş panelleri aynı zamanda düşük ısıda yüksek verimli çalışmayı sağlayan ve dış etkenlere karşı mükemmel dayanım kapasitesi sunan Halfcut Monoperc teknolojisine sahip. Enerjisa Enerji, bu iş birliği ile toplam kurulu güç kapasitesini 26 MWp’e çıkarmış olacak.