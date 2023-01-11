Afrika ülkelerine ihracat 2022'de rekor seviyeye ulaştı

İSTANBUL - Türkiye'nin ihracatta alternatif pazarlara verdiği ağırlık meyvelerini vermeye devam ediyor. Türk ihracatçılar, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla alternatif pazarlara daha da yoğunlaştı.

Savaşın başladığı dönemlerde Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'ya yönelik ihracatında kayıplar yaşanırken, özellikle siparişlerdeki iptal ve ertelemeler sektörlerin bu iki ülkeye ihracatını olumsuz etkileyen başlıca faktörler arasında yer aldı.

İhraç edemedikleri ürünleri iç piyasaya süren sektörler, savaştan kaynaklanan olumsuz etkilere karşın bu durumu fırsata çevirmek için de harekete geçti. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla alternatif pazarları radarına alan Türk ihracatçılar, konuyla ilgili çalışmalara da başladı.

"Pazar çeşitliliğini artırmak" savaşın başlamasıyla daha önemli hale gelirken, alternatif pazarlara gerçekleştirdikleri dış satımda da rekorlar kıran ihracatçılar, Afrika pazarında önemli yer teşkil etti. Afrika ülkelerine yapılan ihracatta geçen yıl tarihi zirveye ulaşıldı.

Afrika ülkelerine ihracat yüzde 12,3 arttı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ülke gruplarına göre yaptığı dış satıma bakıldığında, Afrika ülkelerine ihracat geçen yıl 2021'e kıyasla yüzde 12,3 artarak 21,8 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Afrika ülkelerine dış satımın toplam ihracat içerisindeki payı da 2022'de yüzde 8,6 olarak belirlenirken, Afrika ülkeleri, Türkiye'nin geçen yıl ülke grupları bazında en fazla ihracat yaptığı 3. ülke grubu oldu.

Türkiye, 2022'de AB ülkelerine 93,6 milyar dolar ve Orta Doğu ülkelerine 32,8 milyar dolar tutarında dış satım yaptı.

Afrika ülkeleri arasında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler 3,9 milyar dolar ile Mısır, 3 milyar dolar ile Fas, 2,4 milyar dolar ile Libya, 1,9 milyar dolar ile Cezayir ve 1,6 milyar dolar ile Güney Afrika olarak belirlendi.

Bölgeye en fazla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ihracat yaptı

Sektörel olarak bakıldığında, Afrika ülkelerine en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yaptı. Sektör, geçen yıl bölgeye 4 milyar 28 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Kimyevi maddeler ve mamullerini, 3,1 milyar dolar ile çelik, 2,7 milyar dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 1,4 milyar dolar ile otomotiv endüstrisi, 1,3 milyar dolar ile elektrik ve elektronik sektörleri takip etti.

Bölgeye en az dış satım yapan sektörler ise 1,6 milyon dolar ile süs bitkileri ve mamulleri, 10,9 milyon dolar ile diğer sanayi ürünleri, 13,6 milyon dolar ile zeytin ve zeytinyağı, 19,5 milyon dolar ile yaş meyve ve sebze, 48,2 milyon dolar ile gemi yat ve hizmetleri oldu.

Kimya sektörü ihracat artışında da önde

Afrika ülkelerine yapılan dış satımda kimyevi maddeler ve mamulleri, değer bazında ihracat artışında da ipi göğüsledi. Sektörün geçen yıl Afrika ülkelerine ihracat artışı 1,1 milyar dolar oldu.

Bölgeye, hububat, bakliyat, yağlı tohum ve mamulleri 558,8 milyon dolar, çelik sektörü 439,2 milyon dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 148,7 milyon dolar, tekstil ve ham maddeleri 122,6 milyon dolarlık ihracat artışı kaydetti.

Öte yandan, Afrika ülkelerine, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 1,2 milyar dolar, tekstil ve ham maddeleri 1,3 milyar dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.