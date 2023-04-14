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Adıyaman'da çiçek açan badem ağaçları çiftçilerin umudu oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da hava şartlarının iyi gitmesiyle çiçek açan badem ağaçları, yeni hasat sezonu öncesi çiftçilerin umudu oldu.

14 Nisan 2023 Cuma 15:23
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Adıyaman'da çiçek açan badem ağaçları çiftçilerin umudu oldu
Adıyaman

İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Adıyaman'da 100 bin dekar alanda badem üretimi yapıldığını söyledi.

Türkiye'de en fazla badem üretimi yapılan kentin Adıyaman olduğuna işaret eden Kıyas, badem ağaçlarının depremlerden zarar görmediğini belirtti.

Geçen yıl kentte 33 bin ton badem üretimi yapıldığına dikkati çeken Kıyas, şöyle devam etti:

"Badem daha çok ilkbaharda erken dondan etkileniyor. Şu anda tam çiçek dönemindeyiz. Bu dönemde şimdiye kadar verimi çok olumsuz etkileyen bir durum yaşanmadı. Yine dolu, yağış oldu ama son iki yıla göre iyi gidiyoruz. İnşallah önümüzdeki birkaç gün içinde çok aşırı dolu veya don olmazsa çiftçilerimizin emeği ziyan olmaz."

Kıyas, kentte badem hasadının sonbaharda başlayacağını dile getirerek, "Çiftçilerimiz her yıl olduğu gibi bu sene de hasat sezonu için umutlular. Tabii zor bir dönemden geçiyoruz. Hasat dönemine kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması tek arzumuz. Yine de mayıs ayının ortalarına kadar tedbirli olacağız. Mevsim şartları bu şekilde gittiği sürece Allah'ın izniyle badem ağaçlarımızda herhangi bir olumsuz durum olmayacaktır." ifadesini kullandı.

"Bu yılın iyi geçmesini bekliyoruz"

Merkeze bağlı Durukaynak köyünde badem üretimi yapan Naci Tanrıverdi ise bu yıl badem üretiminin bereketli geçmesini beklediklerini anlattı.

Depremden sonra badem ağaçlarının umutları olduğunu vurgulayan Tanrıverdi, "Bademlerimiz bu yıl güzel çiçek açtı, bizim de umudumuz var. Şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluk görmedik, bu saatten sonra dolu görmezsek umutluyuz, bu yılın iyi geçmesini bekliyoruz." dedi.

Kahta ilçesinde badem üreticiliği yapan Serhat Yıldırım da depremlerin bahçelerinde zarar oluşturmadığını belirtti.

İlçede en büyük bahçelerden birine sahip olduğunu aktaran Yıldırım, "1200 dekara yakın alanda badem üretimi yapmaktayız. Badem, iklim olarak Adıyaman'a uygun bir ürün, bu yıl da beklentimiz yüksek. Tavsiye edeceğim bir ürün, karlı bir iş." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanbaharÇiçekaçanbademağaçlarıHasatsezonu
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