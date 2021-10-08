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Adilcevaz’da, bu yıl 6 bin ton ceviz hasadı bekleniyor

08 Ekim 2021 Cuma 14:14
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Adilcevaz’da, bu yıl 6 bin ton ceviz hasadı bekleniyor

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, ceviz hasadına başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, bu yıl 6 bin ton ceviz hasadı beklediklerini, çiftçilerin üretimden memnun olduğunu söyledi.

Kent merkezine yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta bulunan ve kaliteli ceviziyle ün kazanan Van Gölü kıyısındaki Adilcevaz ilçesinde, ceviz hasadı başladı. Büyüklüğü, lezzeti ve yağ oranıyla Türkiye'nin en kaliteli cevizlerinden olan Adilcevaz cevizi, özellikle Süphan Dağı'nın bin 800 rakımdaki yerleşim alanında yetişiyor, sipariş üzerine Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

YÜKSEK RAKIMDA YETİŞİYOR

İlçede yaklaşık 40 yıldır ceviz fidanı üretimi yapan Mehmet Akkoyun, ekim ayıyla birlikte hasadın başladığını söyledi. Türkiye'nin en lezzetli cevizinin Adilcevaz'da üretildiğini anlatan Akkoyun, "Adilcevaz’da ceviz fidanı üreticiliği yapıyoruz. Bu yılki ceviz hasadımıza başladık. Hasadımız her yıl iklime bağlı olarak değişiyor. Adilcevaz cevizi, diğer çeşitlerine göre çok özel bir cevizdir. Yağıyla, tadıyla, aromasıyla farklıdır. Bir yiyen bir daha istiyor. Vazgeçilmez bir tadı ve aroması var. Fidan üretim yerimiz ise bin 800 rakımdadır. Cevizin yüksek rakımda üretilmesi tadına katkı sağlıyor" dedi.

'BU YIL DAHA İYİ BİR VERİM BEKLİYORUM'

Geçen yıla göre bu yıl ceviz hasadından daha iyi bir verim bekledikleri söyleyen Akkoyun, “Cevizin bakımı ne kadar güzel olursa, o kadar güzel meyve verir. Cevizin seneye meyve vereceği gözlenip, bu yıl oluşturuluyor. Güzel bir bakımla seneye hazırlık yapılıyor. Kuraklık bizi de etkiliyor. Bu sene hasat ettiğimiz cevizin iç kalite oranı, geçen yıl aldığımız verimden daha mükemmel. Hemen hemen hiç boş yok. Geçen yıl eylül ayında aşırı sıcak olduğu için biraz kalite düşüklüğü oldu. Ama bu sene gayet güzel. Fidan üretimimiz yerli ve milli çeşitlerdendir. Tescilli olan Adilcevaz ve Kazankaya çeşitlerimizdir. Meyve gramaj olarak yüksektir. Kazankaya çeşidimiz kabuklu olarak 20 gramdır. Yağıyla, tadıyla, içinin rahat çıkmasıyla çok iyi bir ceviz çeşidimizdir. Üretimimiz her geçen yıl artıyor. Türkiye’nin her şehrine kargoyla gönderiyoruz. Özellikle kendi bölgemizden daha çok talep alıyoruz" diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik ise Adilcevaz cevizinin oldukça lezzetli olduğunu belirterek, "Çiftçilerimizle sürekli görüşüyoruz. Bu yıl daha iyi olduğunu bize söylüyorlar. Bu yıl 6 bin ton hasat bekliyoruz. Bu cevizlere, Türkiye'nin birçok ilinden de talep var" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdilcevazCeviz Hasadı
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