Adem Öz: “Teknolojiyi takip ederek işimizi geliştirmek zorundayız”

Basım endüstrisinin teknolojik olarak sürekli bir gelişim içinde olduğunu kaydeden Lidya Grup Satış Direktörü Adem Öz, şunları söyledi:

“Bir yatırım yapıp, ondan sonra 10 sene 15 sene bu yatırımı devam ettirmek artık çağımızda mümkün değil. Teknolojiyi yakından takip ederek işimizi geliştirmek zorundayız. Teknolojideki gelişmeleri yakından takip edenler, işletim maliyeti, ürün ve hizmet kalitesi, üretim kapasitesinde artış ve verimlilik gibi birçok alanda rakiplerine oranla farklılaşıyor ve rekabette öne geçiyor. Bu nedenle, teknolojideki gelişmeleri takip ederken, yatırımları sürekli halde tutmak gerekiyor.” dedi.

Dünyadaki son teknolojiyi takip edilerek, kullanılıyor

Sektörde son teknolojiye yoğun talebin olduğunu ifade eden Adem Öz, şunları anlattı:

“Türkiye’de, son yıllarda ve özellikle son beş yıldır, teknolojik anlamda, Avrupa ile aynı teknolojiye sahip dijital baskı makineleri yatırımları gerçekleşiyor. Özellikle, dijital baskı olarak belirtmek gerekirse, Batı Avrupa ve Amerika ile aslında aynı son teknolojiyi ülkemizdeki müşterilerimiz de kullanıyor. Dünyada ve ülkemizde son yıllarda baskı sektöründe dijitalleşme oranı katlanarak artıyor. Artık, geleneksel baskı sektöründe, dijital olmazsa olmazı oluşturuyor. Aslında, dijital baskı ile geleneksel baskı sistemleri birbirinin rakibi teknolojiler değil, birbirini tamamlayıcısı olan teknolojilerdir. Müşterilerimize, bu anlamda dijital baskının katma değerlerini, avantajlarını ve nasıl karlılıklarını artıracakları anlatmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

Bu yıl dolar bazında iki kat büyüme hedefliyor

Lidya Grup’un kurulduğu ilk yıldan itibaren her yıl büyüyerek yoluna devam ettiğinin altını çizen

Adem Öz, bu yıl yaptıkları ve yapacakları iş ortaklıkları ve iş birliktelikleri ile beraber dolar bazında iki kat büyümeyi hedeflediklerini açıkladı.

Geçtiğimiz yılı ve bu yılı değerlendirerek konuşmasına devam eden Adem Öz, şunları kaydetti:

“2022 yılının ilk çeyreği çok hızlı başladı, ardından özellikle son çeyrekte beklentilerin üzerinde bir hareketlilik yaşandı. Genel anlamda 2022 yılının değerlendirmesini yaparsak, Lidya Grup olarak temsil ettiğimiz Xerox, Epson, Efi, Sutec, Kongsberg markalarının hepsinde başarılı çalışmalara imza attık ve kurulumlarını gerçekleştirdik. Pandemi nedeniyle ötelenen bazı yatırımlar geçtiğimiz yıl, bazıları ise bu yıl gerçekleşiyor olacaktır. Bu yıl ayrıca firmamızda altyapı yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bilindiği gibi Sap global iş yazılımını kullanıyoruz ve bu yıl da yeni yazılım çözümleri, call center ekibi yatırımı ve grubumuz bünyesinde insan kaynağı yatırımlarına aralıksız devam edeceğiz.” dedi.

Dijital baskı ile ilgili tüm teknolojileri sağlıyor

Lidya Grup’un Xerox, Epson, Efi, Sutec dijital baskı makineleri ile dijital baskı sektöründeki tüm teknolojileri ürün ailesinde bulundurduğunu ifade eden Adem Öz, 2022 yılının başında Kongsberg yatırımı ile dijital sonlandırıcı tarafında da çözüm üretmeye başladıklarını söyledi. Son dönemlerde öne çıkanlar hakkında bilgi veren Adem Öz, konuşmasına şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz yıl dünyada ve ülkemizde, Efi’nin geniş format uv baskı yapan H30 modelinin lansmanı gerçekleşti. Bu ürün özellikle ülkemiz pazarına çok uygun ve efektif bir üründür. Daha önceki modeline istinaden, hem teknik olarak hız ve üretim kapasitesi anlamında artılar sağlıyor, hem de yatırım maliyeti çok daha uygundur. Bununla birlikte Epson V7000’in lansmanı oldu. Bu da dünyada, rakibi olmayan bir modeldir ve 10 renk çok geniş bir renk gamutunda, sert yüzeylere ve esnek malzemelere baskı yapmaktadır. Bu da aslında müşterilerimize, mevcut standart işlerinin kalitesini artırarak ve rekabette ayrışarak, çok spesifik işlerin üretimini sağlayarak, kar marjlarını artırmalarını sağlıyor, gerçekten müthiş ve benzersiz bir üründür. Aynı zamanda, Epson 2022 yılında dünyada ve Türkiye’de R5010L reçine bazlı boyası ile sağlığa zararsız, iç mekan uygulamalarında rahatlıkla üretim yapılabilecek ve kullanılabilecek bir modeli çıkardı. İlk kullanımları da yine 2022 yılı içerisinde hem r ve hem l serisinde gerçekleştirmiştik olduk. Xerox’da Versant 4100 ve 280 modelleri, 2022 yılında özellikle, yine müşterilerimiz tarafından yoğun ilgi gördü. 2022’de birçok farklı noktada, hem mevcut müşterilerimizde, hem de yeni müşterilerde kurulumlarını gerçekleştirdik. Yine, Xerox tarafında 8 renk olan İridesse modelimiz, florasan pembe ile beraber renk gamutunda 9 renk oldu ve muhteşem aplikasyon uygulamalarını müşterilerimiz ile paylaştık. Beyaz, gold, gümüş, lak, spot renklerin haricinde florasan pembe ile oldukça yoğun ilgi gördü. Sutec’te son teknoloji baskı kafaları ile beraber, 3 x 2 metre flatbed modellerimizin satışında bu sene artış gözlemlendi. Sutec çatısı altındaki yeni ürünlerimiz, Sutec DTF 3200 ile onlarca müşterilerimizde kurulumlar yaptık ve DTF 3200 ile tekstil tarafındaki ürün gamımızı genişlettik. Temsil ettiğimiz dijital baskı makinelerinde daima yüksek kalitede stabil baskıyı ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. Ayrıca, geçtiğimiz yıl Kongsberg yatırımı ile dijital sonlandırıcı tarafında çözüm üretmeye başladık. Zira, dijital baskı makinelerinde baskı yapıldıktan sonra, bunun da geleneksel yöntemlerle kesiminin değil, yine istenilen tirajlarda, istenilen her medyada farklı şekilde kesim yapılabilecek bir sonlandırıcıya ihtiyaç vardı. O anlamda, müşterilerimize ürün gamımızı Kongsberg ile tamamladık. Dijital baskı makineleri sektöründe, her sektörde ve her ölçekteki firmaya uçtan uca anahtar çözümü makine parkı kurulumu yapmaktayız.” diye konuştu.

Ülkemizde ve EMEA bölgesinde ilk ve tek olan Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü

Sektörde bir ilke imza atarak, Türkiye ve EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesinde ilk ve tek olan Lidya Grup Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü’nü ülkemize kazandırdıklarını anlatan Adem Öz, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında faaliyete başlayan Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü’müzün, ülkemizde ve EMEA bölgesinde bir benzeri yoktur. Bu merkezimizde, farklı teknolojilerde temsil ettiğimiz dijital baskı makinelerinin farklı aplikasyonlarda denemeleri yapılmaktadır. Müşterilerimiz ziyaret ettiğinde, uzman teknik ekiplerimiz tarafından karşılanıp, kullandığı medya çeşidine göre, toner bazlı, su bazlı, pigment, uv teknolojilerinde 4 renkten 10 renge kadar denemelerini gerçekleştirmektedirler ve optimum çözümleri görmektedirler. İleriki süreçte, özellikle yatırım yapan müşterilerimizin operatörlerine, belirli eğitimlerin verilmesini gerçekleştirip ekiplerini sertifikalandırarak, yatırım yapmış oldukları makineleri optimum koşullarda kullanmalarını sağlamayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.