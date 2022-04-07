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Adana’da temiz enerji üretimi başladı

İşimin Enerjisi çatısı altında sürdürülebilirlik ve tasarruf odaklı ürünlerle yenilenebilir enerji kullanımını artıran çözümler geliştiren Enerjisa Enerji ile Teknosa iş birliğiyle Teknosa’ya ait olan Adana Sabancı İş Merkezi çatısına kurulan güneş panelleriyle enerji üretimi başladı.

07 Nisan 2022 Perşembe 12:07
Adana’da temiz enerji üretimi başladı

Enerjisa Enerji ile Teknosa, çevreye saygılı bir yaklaşımla yeni bir iş birliğine imza attı. Enerjisa Enerji’nin Güneş Enerjisi Santrali uygulaması, Teknosa’nın mağazasının da bulunduğu Sabancı İş Merkezi’nde hayata geçti.

Teknosa, Enerji Performans Modeli ile kurulan güneş enerjisi santrali sayesinde kendi elektriğini kendi üreterek enerji tasarrufu konusunda sektörüne rol model olacak. Adana Sabancı İş Merkezi’nin çatısına kurulan 320 panelin, yılda yaklaşık 58 hanenin tüketimine eş değer olarak yıllık 174 bin 931 kilovatsaat elektrik üretimi yapması planlanıyor. Proje sayesinde 94 ton karbondioksit salımı engellenmiş olacak. Enerji Performans Modeli kapsamında, yatırım finansmanı Enerjisa Enerji tarafından karşılanan santralin bakım ve işletmesi de sözleşme süresi boyunca yine Enerjisa Enerji tarafından yürütülecek.

'ENERJİ, DÜNYADA EN KRİTİK SEKTÖRLERİN BAŞINDA'

Teknosa ile hayata geçirdikleri projeyle ilgili konuşan Enerjisa Enerji A.Ş. CEO’su Murat Pınar, sürdürülebilir bir dünya için enerjinin en kritik sektörlerin başında geldiğini söyledi. Pınar, “Enerji dünyası yenilikçi ve çevreci çözümlerle şekilleniyor. Enerjisa olarak biz de bu dönüşüme öncülük etme vizyonumuzla İşimin Enerjisi çatısı altında yenilikçi ürünlerle hayata geçirdiğimiz tüm projelerde enerji verimliliği, tasarruf, karbon salımının azaltılması ve sürdürülebilirlik kavramlarını kendimize rehber edindik. Bu kapsamda yaptığımız başlıca uygulamalara bakarsak, öncelikle ana sorumluluğumuzu sürdürülebilir ürün ve hizmetlerle işimizi büyütürken, daha akıllı ve yeşil bir gelecek hedefine katkıda bulunmak olarak görüyoruz. Yenilikçi ürünlerimizle müşterilerimizin yatırım maliyetini hafifleterek, enerji verimliliği yatırımlarından da tasarruf etmelerine olanak sağlıyoruz. Teknosa ile geçtiğimiz sene LED dönüşüm projeleri ile başlattığımız iş birliğimizi Güneş Enerji Santrali (GES) ile bir adım öteye taşımaktan ayrıca çok memnunuz” dedi.

'DAHA FAZLA DEĞER YARATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Teknosa CEO’su Sitare Sezgin de sürdürülebilirlik konusunda Sabancı Topluluğu’nun öncü ve örnek olma misyonuna uygun olarak sektörde öncü adımlar attıklarını belirterek, şöyle konuştu: “Amaç odaklı bir şirket olarak yol haritamızda sürdürülebilirliği temel alıyoruz. İşlerimizi, yatırımlarımızı çevreye ve topluma katkı açısından değerlendiriyoruz. Çevre alanında doğal kaynakların tasarruflu kullanımı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomiye katkı konularına odaklanıyoruz. Emisyonlarımızın yaklaşık yüzde 80’i elektrik tüketimi kaynaklı olduğu için öncelikle elektrik tüketimimizi azaltmaya ve yeşil enerji kullanımına öncelik veriyoruz. Bu bağlamda yeşil enerji kullanım miktarımızı artırmak adına Enerjisa iş birliğiyle Adana Sabancı İş Merkezi’ndeki güneş enerjisi ile elektrik üretimini hayata geçirmenin mutluluğu içindeyiz. Bu projemizin yanı sıra, yine Enerjisa ile iş birliğimiz kapsamında Enerjisa abonesi olan mağazalarımız dahil 80 yerleşkemizde elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan temin edeceğiz. Bu adımla da 2022 enerji tüketim tahminlerine göre toplam tüketimimizin yüzde 38’ini yenilenebilir kaynaklardan elde edeceğiz. Çalışanlarımız, paydaşlarımız, toplum için daha fazla değer yaratmayı sürdüreceğiz.” 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaTeknosaEnerjiSAEnerjiüretimGüneş Enerjisi
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