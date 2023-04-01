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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet azaldı.

01 Nisan 2023 Cumartesi 14:41
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Ankara

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 25-31 Mart haftasında önceki haftaya göre 1 adet azalarak 592'ye düştü.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 59 adet arttı.

Perşembe gününü 78,60 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 79,87 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 75,67 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 74,37 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

AA

Son Güncelleme: 01.04.2023 14:44
Anahtar Kelimeler:
PetrolsondajkulesiHampetrolABDpetrol
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