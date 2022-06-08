Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.540,36
ALTIN
1.020,64
DOLAR
17,14
STERLİN
21,57
EURO
18,43
Uşak Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak
Uşak Üniversitesi 7 sözleşmeli...
Gebze Teknik Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor
Gebze Teknik Üniversitesi 14...
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 4 Uzman Alacak
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı...
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim...
İLKSAN yazılımcı alacak
İLKSAN yazılımcı alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

ABD merkezli seyahat dergisinden İstanbul Havalimanı’na iki ödül

08 Haziran 2022 Çarşamba 18:51
ABD merkezli seyahat dergisinden İstanbul Havalimanı’na iki ödül

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Havalimanı, ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler tarafından bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen '2022 Leisure Lifestyle Awards' ödüllerinde, 'En İyi Aktarma Havalimanı' ve 'En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı' ödüllerine layık görüldü. New York'ta her iki ödülü İstanbul Havalimanı adına alan İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül, Global Traveler okuyucularına teşekkür ederek, "Takdir kazanıyor olmak bizlere gurur veriyor, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamada, bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olma konumunu güçlü alt yapısı ve üstün teknolojisiyle birleştiren İstanbul Havalimanı'nın başarılarının, ABD merkezli prestijli seyahat dergisi Global Traveler tarafından iki ödülle taçlandırıldığı duyuruldu.  İstanbul Havalimanı'nın, 'En İyi Aktarma Havalimanı' ve 'En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı' ilan edildiği belirtildi.

ÖDÜLLER OKUYUCULARIN OYLARIYLA BELİRLENİYOR

İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en iyi havalimanı olma yolunda emin adımlarla ilerlediği belirtilen açıklamada, "İGA İstanbul Havalimanı, prestijli kurumlar tarafından ödüllendirilmeye devam ediyor. Aylık yaklaşık 500 bin okuyucuya ulaşan ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler; bu yıl 10'uncusunu gerçekleştirdiği '2022 Leisure Lifestyle Awards' ödüllerinde İGA İstanbul Havalimanı'nı 'En İyi Aktarma Havalimanı', bu sene beşinci kez düzenlediği '2022 Wherever Awards'ta' ise 'En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı' ödüllerine layık gördü. Global Traveler'ın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği anket kapsamında okuyucular deneyimleri çerçevesinde seyahatle ilgili hizmetleri, destinasyonları, otelleri, havayollarını ve gemi seyahatlerini oylarken; sonuçlar da dünyanın en iyilerini belirliyor. Birinci olduğu sıralamada İGA İstanbul Havalimanı'nı 'En İyi Aktarma Havalimanı' alanında dünyanın en işlek havalimanlarından biri olan Miami Uluslararası Havalimanı ve dünyanın en iyi havalimanları arasında gösterilen Singapur Changi Havalimanı takip ediyor" denildi. 

GÖKHAN ŞENGÜL: TAKDİR KAZANIYOR OLMAK DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR

ABD'nin New York şehrinde dün düzenlenen ödül töreninde İstanbul Havalimanı adına her iki ödülü de İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül'ün teslim aldığı aktarıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Gökhan Şengül, kısa zamanda kat ettikleri yola ve öncü çalışmalarıyla saygın kuruluşların takdirini kazandıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İGA İstanbul Havalimanı olarak yolcularımıza sihirli bir yolculuk vaadiyle yola çıktık. İnşaat aşamasından itibaren tüm planlarımız İGA İstanbul Havalimanı'nı herkes için erişilebilir, çocuk ve aile dostu, yaş dostu, teknolojiyle donanmış, sürdürülebilirliğe katkı sunacak hale getirmek içindi. Ve bugün geldiğimiz noktada dünyada saygın bir dergi tarafından 'Aile Dostu Havalimanı' olarak takdir kazanıyor olmak bizlere gurur veriyor, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 'En İyi Aktarma Havalimanı' ödülü ise bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan konumumuzu daha da güçlendiriyor. Bu iki değerli ödül için Global Traveler okuyucularına teşekkür ediyorum. 2019'da henüz ilk yıllarımızda Global Traveler okuyucuları Leisure Lifestyle ödüllerinin 'Üstün Yenilik' kategorisinde bizi 'Özel Başarı Ödülü'ne layık görmüştü. O günkü beğeni ve güvenlerinin bugün artarak karşılık buluyor olmasından mutluluk duyuyoruz."

GLOBAL TRAVELER ÖDÜLLERİ HAKKINDA

Sık seyahat eden, lüks tüketim yapan, premium yolculuk ve konaklama fırsatlarını deneyimleyen tüketicilere aylık olarak ulaşan Global Traveler, araştırmalara göre yılda ortalama 18 iç hatlar uçuşu yapan, yüzde 96'sı düzenli olarak uluslararası seyahat eden ve yüzde 80'inden fazlası yılda ortalama 80 gece 4 ve 5 yıldızlı otellerde konaklayan bir okuyucu kitlesine sahip. Okuyucularını dünya genelinde havayolları ve konaklama hizmetleri ile buluşturan dergi, üst düzey yönetici, girişimci ve iş insanları tarafından da takip ediliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Merkezli Seyahat Dergisinden İstanbul Havalimanına Iki ödülönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Bozdağ: Konutlarda kira bedeli bir önceki yılın yüzde 25'ini geçmeyecek
Bakan Bozdağ: Konutlarda kira bedeli bir önceki yılın yüzde 25'ini geçmeyecek
3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu, tablo paylaşıldı
3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu, tablo paylaşıldı
Binali Yıldırım: Dünya küresel gıda krizinin arifesindedir 
Binali Yıldırım: Dünya küresel gıda krizinin arifesindedir 
TÜSİAD Başkanı Turan: Her yıl 18 milyon ton gıdayı israf ediyoruz
TÜSİAD Başkanı Turan: Her yıl 18 milyon ton gıdayı israf ediyoruz
Bakan Muş: Sağlık hizmeti ihracat gelirimiz 5 milyar doları yakalayacak
Bakan Muş: Sağlık hizmeti ihracat gelirimiz 5 milyar doları yakalayacak
Bakan Nebati: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
Bakan Nebati: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
Progroup, perakendecilere Turquality desteklerini anlattı
Progroup, perakendecilere Turquality desteklerini anlattı
Bakan Nebati: Enflasyon artışı hız kesti
Bakan Nebati: Enflasyon artışı hız kesti
22'nci Yurtdışı Ekonomi Zirvesi Bükreş'te gerçekleştirildi
22'nci Yurtdışı Ekonomi Zirvesi Bükreş'te gerçekleştirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi