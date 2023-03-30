Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.896,07
ALTIN
1.220,75
DOLAR
19,17
STERLİN
23,93
EURO
20,97
Bursa Uludağ Üniversitesi 190 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 190...
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ABD'li banka Wells Fargo'ya 97,8 milyon dolar ceza kesildi

ABD Merkez Bankası (Fed) ile Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Wells Fargo'ya yaptırım riskinin yetersiz gözetimi nedeniyle 97,8 milyon dolar para cezası verdi.

30 Mart 2023 Perşembe 22:47
1 Okunma
ABD'li banka Wells Fargo'ya 97,8 milyon dolar ceza kesildi
New York

Fed, yaptırım uyum risklerinin geçmişteki yetersiz gözetimine dair Wells Fargo'ya verdiği cezaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Wells Fargo'ya güvenli veya sağlam olmayan uygulamaları nedeniyle 67,8 milyon dolar para cezası verildiği bildirildi.

Wells Fargo'nun yetersiz gözetiminin, bankanın 2010-2015 yıllarında yaklaşık 532 milyon dolarlık yasaklanmış işlemi gerçekleştirmek üzere yabancı bir bankaya platform sağlayarak ABD yaptırım düzenlemelerinin ihlal edilmesine imkan tanıdığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu ihlaller için Wells Fargo'ya OFAC tarafından uygulananla toplam cezanın 97,8 milyon dolar olduğu ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
WellsFargoAbdMerkezbankasıYabancıvarlıklarıKontrolOfisiParacezası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
S&P: Yüksek faiz oranları varlık fiyatlarını daha da zorlayabilir
S&P: Yüksek faiz oranları varlık fiyatlarını daha da zorlayabilir
Ford'dan 4,5 milyar dolarlık nikel anlaşması
Ford'dan 4,5 milyar dolarlık nikel anlaşması
TVF’den kamu bankalarına 111,7 milyar liralık sermaye desteği
TVF’den kamu bankalarına 111,7 milyar liralık sermaye desteği
Fitch: ABD'deki banka iflasları düzenlemelerin sıkılaştırılmasını hızlandırabilir
Fitch: ABD'deki banka iflasları düzenlemelerin sıkılaştırılmasını hızlandırabilir
Dünya Bankası Başkanlığı için tek aday ABD'li Ajay Banga oldu
Dünya Bankası Başkanlığı için tek aday ABD'li Ajay Banga oldu
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Rusya’da, Türkiye’deki yaz tatili paketlerinin yüzde 30-40’ı satıldı
Rusya’da, Türkiye’deki yaz tatili paketlerinin yüzde 30-40’ı satıldı
ABD Hazine Bakanı Yellen: Bankacılık düzenlemeleri yeniden incelenmeli
ABD Hazine Bakanı Yellen: Bankacılık düzenlemeleri yeniden incelenmeli
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi