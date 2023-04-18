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ABD'den elektrikli araçlara yönelik yeni yatırımlar

ABD yönetimi, elektrikli araç kullanımını artırmak amacıyla yeni özel ve kamu sektörü yatırımlarını açıkladı.

18 Nisan 2023 Salı 02:45
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ABD'den elektrikli araçlara yönelik yeni yatırımlar
Washington

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2030'a kadar tüm yeni araç satışlarının yüzde 50'sini elektrikli hale getirmeyi hedeflediği aktarıldı.

ABD'nin elektrikli araçlara geçişini desteklemek için yeni özel ve kamu sektörü yatırımlarının paylaşıldığı açıklamada, bu yatırımların aynı zamanda Biden'ın yerli üretimi teşvik etme, tedarik zincirlerini güçlendirme, ülkenin rekabet gücünü artırma ve istihdam yaratma hedefinin de bir parçası olduğu ifade edildi.

Açıklamada, halihazırda ülkede elektrikli araç satışlarının 3 katına çıktığına ve halka açık şarj istasyonlarının sayısının Biden'ın göreve gelmesinden bu yana yüzde 40'ın üzerinde arttığına işaret edilerek, 3 milyondan fazla elektrikli aracın yollarda olduğu ve ülke genelinde 135 binden fazla halka açık elektrikli araç şarj istasyonunun bulunduğu bilgisi verildi.

Uber ve Zipcar gibi şirketlerden yatırım taahhüdü

Temiz, güvenli, uygun fiyatlı ve güvenilir bir ulaşım geleceği için atılacak adımlara vurgu yapılan açıklamada, aralarında Blink Charging, Ulusal Otomobil Satıcıları Derneği, Pacific Gas & Electric, Uber ve Zipcar'ın da bulunduğu şirketler ve kar amacı gütmeyen kuruluşların elektrikli araç filolarını genişletmek, tüketici eğitimini artırmak ve elektrikli araç şarjının kullanılabilirliğini artırmak için yeni taahhütlerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda Uber'in 2023'ün sonuna kadar ABD'deki uygulamalarında 400 milyon elektrikli araç miline ulaşmayı, otomobil paylaşım şirketi Zipcar'ın da 2023'te elektrikli araçlarının yüzde 25'ini dezavantajlı topluluklara tahsis etmeyi taahhüt ettiği belirtildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, elektrikli araç şarj ekipmanı sağlayıcısı Blink Charging'in ise üretim kapasitesini artırmak için 49 milyon dolar yatırım yapmayı taahhüt ettiği aktarıldı.

Amazon'un 2030'a kadar 100 bin elektrikli dağıtım aracını yollara çıkarma taahhüdünün bir parçası olarak 3 binden fazla elektrikli dağıtım aracını piyasaya sürdüğüne de işaret edilen açıklamada, okul otobüsü hizmetlerinde önemli bir tedarikçi olan First Student'ın da 2035'e kadar 30 bin fosil yakıtla çalışan okul otobüsünü elektrikli okul otobüsleriyle değiştirmeyi taahhüt ettiği bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDyönetimiElektrikliaraçlar
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