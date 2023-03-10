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AB ülkeleri enerji tüketimlerini azaltacak

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Birlik genelinde nihai enerji tüketimini 2030'da 2020'deki tüketim hedefine göre yüzde 11,7 azaltma konusunda anlaştı.

10 Mart 2023 Cuma 10:52
AB ülkeleri enerji tüketimlerini azaltacak

Brüksel

AB Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında enerji verimliliği yönetmeliği konusunda gerçekleştirilen müzakerelerde anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Buna göre, 2030'a kadar AB genelinde nihai enerji tüketimi yüzde 11,7 azaltılacak.

Nihai enerji tüketim limiti, üye ülkeler için toplu biçimde bağlayıcı olacak.

Üye ülkelere hedefe ulaşmaları için bazı esneklikler sağlanacak.

Nihai enerji tüketimi için yıllık enerji tasarrufu hedefi 2024'ten 2030'a kadar kademeli olarak artırılacak.

Üye ülkeler, bu dönemde nihai enerji tüketimlerinde yıllık ortalama yüzde 1,49 tasarruf sağlayacak. Yıllık tasarruf oranı 2030 bitiminde yüzde 1,9'a ulaşacak.

Enerji tasarrufunda kamu sektörü örnek davranış sergileyecek.

AB ülkelerinde her yıl kamu kurumlarına ait binaların toplam yüz ölçümlerinin en az yüzde 3'ünün restore edilmesi gerekecek.

Yeni kuralların yürürlüğe girmesi için AP ve üye ülkelerin bunu resmen onaylaması gerekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AB ülkeleriEnerji
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