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AB'nin kararı isabetlidir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa Parlamentosu'nca (AP) üye ülkelerde yaz ve kış aylarında saat değişikliği yapılmasına son verilmesine ilişkin hazırlanan tasarının onaylanmasını değerlendirdi.

AB'nin kararı isabetlidir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa Parlamentosu'nca (AP) üye ülkelerde yaz ve kış aylarında saat değişikliği yapılmasına son verilmesine ilişkin hazırlanan tasarının onaylanmasını değerlendirdi.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:01
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AB'nin kararı isabetlidir

ORDU - Dönmez, "Yaklaşık 1,3 milyar kilovatsaatlik her yıl tasarruf etme imkanı oluyor. Bunun bugünkü rakamlarla karşılığı 1 milyar TL demektir. Avrupa Birliği'nin aldığı karar da isabetli karardır. Avrupa Birliği ile Türkiye'miz arasındaki zaman farkı tek saate inmiş olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Altınordu ilçesi Köprübaşı mevkisinde bulunan AK Parti seçim ofisini ziyaret edip, 'cumhur ittifakı'nın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Hilmi Güler ile bir araya geldi. Ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, AP tarafından üye ülkelerde yaz ve kış aylarında saat değişikliği yapılmasına son verilmesine ilişkin hazırlanan tasarının onaylanmasını değerlendirdi. Türkiye'de, 2016'da tek saat uygulaması kararı alındığını hatırlatan Dönmez, "Avrupa Parlamentosu dün aldığı bir kararla Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Nisan 2020 yılına kadar kendi meclislerinde karar almak kaydıyla 2021'den itibaren tek saat uygulaması yönünde bir karar almış oldu. Bizim için enteresan olan tarafı şu. Biz 2016 yılında bu kararı verdiğimizde maalesef Türkiye'de yine karara negatif bir direnç gösteren muhalif kesimler, o karara da direnç göstermek için muhalefet etmişti. Geldiğimiz noktada aslında ne kadar haklı olduğumuzu da gösterdik. Biz o kararı alırken gün ışığından daha fazla yararlanmanın tek saat uygulamasıyla mümkün olacağını hesap etmiştik. Nitekim sonrasında yaptığımız çalışmalar da bunun böyle olduğunu gösterdi" diye konuştu.

Tek saat uygulamasının yararlı olduğunu dile getiren Bakan Dönmez, "Yaklaşık 1,3 milyar kilovatsaatlik her yıl tasarruf etme imkanı oluyor. Bunun da bugünkü rakamlarla karşılığı 1 milyar TL demektir. Avrupa Birliği'nin bu yönde almış olduğu karar da aslında isabetli bir karardır. Avrupa Birliği ile Türkiye'miz arasındaki 1- 2 saat olan zaman farkı, eskiden olduğu gibi tek saate inmiş olacak. Bu açıdan da olumlu buluyoruz. Zaten birçok ülke de sadece Avrupa Birliği değil yaz- kış saat uygulamasından vazgeçme yönünde iradelerini ortaya koyuyorlardı. Avrupa Birliği'ne geçtikten sonra demek ki dünya genelinde 2 saat uygulamasını uygulayan fazlaca bir ülke kalmayacak, diye düşünüyorum" dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Bakan DönmezTek Saat Uygulaması
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