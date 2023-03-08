Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.360,56
ALTIN
1.104,75
DOLAR
18,94
STERLİN
22,43
EURO
19,97
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi alıyor
Yeditepe Üniversitesi 9 Araştırma...
Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Diyanet İşleri Başkanlığı 4/B Sözleşmeli 80 Personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 4/B...
Bartın Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Bartın Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

AB ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde küçüldü

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, 2022'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 daraldı.

08 Mart 2023 Çarşamba 14:36
AB ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde küçüldü
Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2022 yılı son çeyrek büyüme oranlarına ilişkin verilerini güncelledi.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla değişmedi. Avro Bölgesi'nde GSYH, 2022'nin son çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre ise yüzde 1,8 arttı.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2022'nin dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 düşerken, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 yükseldi.

Eurostat'ın önceki verilerinde, AB ekonomisinin dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla sabit kaldığı, Avro Bölgesi'nin ise yüzde 0,1 büyüdüğü belirtilmişti. Son çeyrek büyümenin önceki yılın aynı dönemine kıyasla da AB için yüzde 1,8, Avro Bölgesi için de yüzde 1,9 olduğu açıklanmıştı

Güncellenen verilerle birlikte AB ve Avro Bölgesi büyüme oranları dördüncü çeyrekte aşağı yönlü revize edilmiş oldu.

GSYH, son çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,4 ve İtalya'da yüzde 0,1 azalırken, Fransa'da yüzde 0,1 ve İspanya'da yüzde 0,2 arttı.

Yıllık bazda ise GSYH, Fransa'da yüzde 0,5, Almanya'da yüzde 0,9, İtalya'da yüzde 1,4 ve İspanya'da yüzde 2,7 yükseliş kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ab EkonomisiKüçülme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde incelemelerde bulundu
Türk genci Berk Ali Aydın’a Çin’den yatırımcı geldi!
Türk genci Berk Ali Aydın’a Çin’den yatırımcı geldi!
Kahramanmaraş ekonomisi için destek ve teşvikler bekleniyor
Kahramanmaraş ekonomisi için destek ve teşvikler bekleniyor
Tarım sektöründen tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatı
Tarım sektöründen tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatı
Domates ihracatına yönelik kısıtlama sona erdi
Domates ihracatına yönelik kısıtlama sona erdi
Gaziantep'te depremzede çiftçilere 2 bin ton yem desteği
Gaziantep'te depremzede çiftçilere 2 bin ton yem desteği
AB'nin Rusya'dan sıvılaştırılmış gaz ithalatı son üç yılın en yüksek seviyesini gördü
AB'nin Rusya'dan sıvılaştırılmış gaz ithalatı son üç yılın en yüksek seviyesini gördü
Bakan Dönmez doğal gaz ticaret merkezinin yasal altyapısında sona yaklaşıldığını bildirdi
Bakan Dönmez doğal gaz ticaret merkezinin yasal altyapısında sona yaklaşıldığını bildirdi
Kamu ihaleleri için fiyat farkı ödenmesinde yeni düzenleme
Kamu ihaleleri için fiyat farkı ödenmesinde yeni düzenleme

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi