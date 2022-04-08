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A2 şirketler grubu yöneticisi Altuğ Adanur ilaç ve sağlık turizmi ile ilgili beklentilerini açıkladı

08 Nisan 2022 Cuma 15:00
A2 şirketler grubu yöneticisi Altuğ Adanur ilaç ve sağlık turizmi ile ilgili beklentilerini açıkladı

HABER: AZİZ KARATAŞ

A2 şirketler grubu yöneticisi Altuğ Adanur sağlık turizmi ile ilgili olarak Nisan ayından itibaren ağız ve diş sağlığı alanında ortalama aylık 13.000 yabancıyı ülkemize beklediklerini ve bu şekli ile ülkemizim döviz rezervini yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

Almanya özelinde implant üreterek dünya geneline Euro marjında pazarlarken Türkiye için bu durumun TL ile yapılacağını söyledi. Almanya’da üretilecek olan Türk malı implantlar tüm dünyaya ihraç edilecek. Bu hali ile de yine ülkemizin döviz rezervini arttıracağız. Altuğ Adanur, sahibi olduğu şirketler grubu ile Sağlık Turizmi yaparak yerli sağlık kliniklerine ve doktorlara yabacı hasta yönlendiriyor. Önemli olanın ülkeye döviz sokmak olduğunu söyleyen Altuğ, Adanur amaçlarının ülke kalkınmasına destek olduğunu açıkladı.

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A2 şirketler Grubu Yöneticisi Altuğ Adanur Ilaç Ve Sağlık Turizmi Ile Ilgili Beklentilerini Açıkladı
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