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94 ülkeye 216 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, bu yılın 11 aylık döneminde 94 ülkeye 221 milyon 236 bin dolarlık kuru meyve ihracatı yapıldığını söyledi. Çıkmaz, kuru meyveler arasında en fazla kayısı ve Antep fıstığı ihracatı yapıldığını da kaydetti.

09 Aralık 2020 Çarşamba 14:03
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94 ülkeye 216 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı

GAZİANTEP - Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Türkiye ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin kuru meyve açısından önemli bir üretim merkezi konumunda olduğunu ifade etti. Çıkmaz, ürün bazlı ihracatta Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gerçekleştirilen en fazla ihracatın kuru kaysı olduğunu belirterek, "Birliğimizden gerçekleştirdiğimiz kuru meyve ihracatında 11 aylık süreçte en fazla ihracat 81 milyon 856 bin dolarla kuru kayısı olmuştur. Kayısıdan sonra en fazla ihracat ise 77 milyon 165 bin dolarla Antep fıstığı ile gerçekleşti" dedi.


Antep fıstığı için bu yılın hem Türkiye hem de diğer üretici ülkeler için 'var yılı' olduğunu hatırlatan Çıkmaz, "2020 Antep fıstığı rekoltesinin yaklaşık 300 bin ton olduğunu tahmin ediyoruz. Antep fıstığı için bu yıl var yılı olup yüksek rekolteden dolayı elbette üreticilerimizin yüzü gülmüştür. Bu yıl Antep fıstığı ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde11.4’lük düşüş yaşanmıştır. Bu düşüşün başlıca nedeni ise dünyada diğer üretici ülkelerde de var yılı dolayısıyla rekoltelerinin fazla olması ve ihracatçılarımızın fiyatta rekabet etme şanslarının azlığıdır" diye konuştu.

Çıkmaz, 11 aylık süreçte 94 ülkeye yapılan kuru meyve ihracatında en fazla ihracatın ise 103 milyon 19 bin dolarla AB ülkelerine yapıldığını sözlerine ekledi.

DHA

Son Güncelleme: 09.12.2020 14:08
Anahtar Kelimeler:
Mehmet ÇıkmazGüneydoğu Anadolu Kuru Meyve Ve Mamulleri İhracatçıları BirliğiKuru Meyve Ihracatı
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