Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1344
ALTIN
470.393
DOLAR
7.8253
STERLİN
10.4549
EURO
9.4891
CANSU DERE INSTYLE TÜRKİYE’YE KAPAK OLDU
‘ALDATILMAYA YABANCI DEĞİLİM’
BİRLEŞİK KRALLIK HÜKÜMETİ ENDİŞE İÇİNDE
‘The Crown’ Kraliçe Elizabeth’in hayatını...
EZEL AKAY İMZALI ‘9 KERE LEYLA’ YAYINDA
‘9 KERE LEYLA’ YAYINDA
İzmir'in altın çocukları madalya peşinde
İzmir'in altın çocukları madalya peşinde
'Skuter' yasalaşıyor... Saatte 25 kilometre hız sınırı aşılmayacak
'Skuter' yasalaşıyor... Saatte 25 kilometre...
İş fırsatları için hemen tıkla!

81 ilimiz uluslararası doğrudan yatırımcı için potansiyel yatırım alanı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye genelinde 81 ilimiz, uluslararası doğrudan potansiyel yatırım alanı. Sadece belli merkezlerde değil; tüm ülke genelinde üretim, yatırım ve ihracat potansiyeli var" dedi.

08 Aralık 2020 Salı 12:09
4 Okunma
81 ilimiz uluslararası doğrudan yatırımcı için potansiyel yatırım alanı

ANKARA - Bakan Pekcan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırım Zirvesi'nin 'Türkiye’nin UDY Perspektifi ve Stratejileri' konulu paneline katıldı. Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nın İstişare Kurulu'nda YASED ile sürekli bir araya geldiklerini ve bu kurulun oldukça iyi çalıştığını belirtti. Bakan Pekcan, yapılan istişarelerde özellikle pandemi dönemindeki sorunları ele aldıklarını, çözümlere yönelik neler yapılabileceği, küresel değer zincirlerindeki değişim ve dönüşümde Türkiye’nin nasıl görev alabileceği konusunu değerlendirdiklerini kaydetti. Doğrudan yabancı yatırımların artmasını çok önemsediklerini vurgulayan Bakan Pekcan, "Türkiye her zaman doğrudan yabancı yatırımcıların cazibe merkezi olmuştur. Doğrudan yabancı yatırımlar 1984- 2002 döneminde 14,6 milyar dolarken, 2003-2020 arasında 222,5 milyar dolar oldu. Türkiye ayrıca Dünya Ticaret Örgütü ile yatırımın kolaylaştırılması çalışma grubunda yer alıyor. Burada da yatırımcının hukuki öngörülebilirliği, şeffaflığı ve kamu hizmetlerine kolay ulaşımı anlamında yapılacak çalışmalarda aktif olarak yer alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını çizdikleri üzere yatırım ortamının iyileştirilmesine özen ve önem gösteriyoruz" diyor.

'81 İLİMİZDE DE POTANSİYEL YATIRIM ALANI VAR' 

Bakanlık olarak dijital dönüşüme önem verdiklerini anlatan Bakan Pekcan, bu kapsamda yaptıkları gümrüklerdeki çalışmalardan, sanal fuar ve ticaret heyetlerine, Sanal Ticaret Akademisi ve Kolay İhracat Platformu’ndan, diğer eğitim faaliyetlerine yapılan önemli dijital faaliyetler hakkında da bilgi verdi. Bu çalışmaları yaparken ihracat desteklerini güncellemeye ve çeşitlendirmeye gayret ettiklerini belirten Bakan Pekcan, "Bakanlık olarak biz ihracata hazırlık aşamasından pazar araştırma aşamasına, pazara giriş-markalaşma ve küresel tedarik zincirleri desteğinden, tasarım desteğine kadar katma değeri yüksek ürün ihracatına yönelik ihracatçılarımızı desteklemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Bakanlık olarak en son '81 İlde İhracata İlk Adım Projesi'ni başlattıklarını anımsatan Bakan Pekcan, "70 ilde yaptığımız çalışma 11 bin 444 firmamızın potansiyel ihracatçı olabileceğini ortaya koydu. Bu da 81 ilimizin uluslararası doğrudan yatırımcı için esasında potansiyel yatırım alanı olduğunu gösteriyor. Yani sadece belli merkezlerde değil, tüm ülke genelinde böyle bir üretim, yatırım ve ihracat potansiyeli var. Biz önümüzdeki dönemde tüm bu firmalarımıza bire bir mentorluk desteği vereceğiz. Beş pilot il belirledik ve bu projeyi geliştirmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

İhtisas Serbest Bölgeleri Projesine de değinen Bakan Pekcan, "Dünyada teknoloji yatırımı, üretimi ve ihracatıyla büyüyen ülkelere baktığınız zaman buralarda genelde teknoloji yatırımlarının İhtisas Serbest Bölgelerde yapıldığını teknoloji yatırımlarının, üretimin ve ihracatın büyüyerek o ülkenin gelişimine katkı sağladığını görüyoruz" dedi.

'İHRACAT POTANSİYELİ ÇOK'

İhtisas Serbest Bölgelerini teknoloji ağırlıklı yatırım ve ihracat üssü olarak planladıklarını belirten Bakan Pekcan, "Buralara istihdam kira, faiz ve kâr kaybı desteği hatta bilişim gibi teknoloji odaklı sektörlerde de sosyal güvenlik prim desteğini öngörüyoruz. Firmalarımıza uluslararası firmaların tedarik zincirinde yer almaları için ihtiyaçları olan sertifika aşaması ile diğer danışmanlık alanlarında destek olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanYatırımcıPotansiyel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
18 milyar 501 milyon TL tasarruf sağlandı
18 milyar 501 milyon TL tasarruf sağlandı
BDDK finansman kolaylaştırma tedbirlerine devam kararı aldı
BDDK finansman kolaylaştırma tedbirlerine devam kararı aldı
Türkiye-Çin ihracat treni, Kayseri'ye ulaştı
Türkiye-Çin ihracat treni, Kayseri'ye ulaştı
Pandemide iç hat uçuşları yüzde 60, dış hat uçuşları yüzde 81 düştü
Pandemide iç hat uçuşları yüzde 60, dış hat uçuşları yüzde 81 düştü
DİSK: Asgari ücret en az net 3 bin 800 lira olmalıdır
DİSK: Asgari ücret en az net 3 bin 800 lira olmalıdır
Türkiye net bir tarım ürünleri ihracatçısı ülke konumuna yükseldi
Türkiye net bir tarım ürünleri ihracatçısı ülke konumuna yükseldi
“Nahçıvan koridoru Türkiye’ye pazarlık avantajı sağlayacak”
“Nahçıvan koridoru Türkiye’ye pazarlık avantajı sağlayacak”
Antalya'da üretilen süperlüks yatlar deniz suyunu da arıtıyor
Antalya'da üretilen süperlüks yatlar deniz suyunu da arıtıyor
Bakan Selçuk: Kasım ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Aralık'ta başlayacak
Bakan Selçuk: Kasım ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Aralık'ta başlayacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma