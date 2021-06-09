"750 savunma sanayi projesi yürütüyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen ve geçmiş yıllarda teknoloji meraklılarının uğrak noktalarından biri haline gelen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışına katıldı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleşen fuarda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile çok sayıda davetli de yer aldı. Varank, burada yaptığı konuşmasında, burs ve araştırmacı programları, TEKNOFEST gibi organizasyonlar ve Deneyap Türkiye gibi projelerle her yaştan insana yatırım yaptıklarını bildirdi. Varank, "Bu noktada, huzurlarınızda bir müjdeyi vermek istiyorum. Biliyorsunuz 2023 hedeflerimizden biri de 81 ilin tamamında 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurmaktı. 4'üncü sınıftan 9'uncu sınıfa kadar olan öğrencilerimize 3 yıl boyunca ücretsiz teknoloji eğitimleri verdiğimiz bu atölyeleri şimdiye kadar 30 ilimizde hizmete aldık. Şimdi ise; 27 ilimizde 36 yeni Deneyap Teknoloji Atölyesi daha kuruyoruz. Ekim ayında başlayacak eğitimlere katılacak öğrencilerimiz, yazılı ve uygulamalı iki aşamalı bir sınavla belirlenecek. İlk aşama olan yazılı sınav başvuruları bugün başlıyor. Sınavların yapılacağı yani deneyapların kurulacağı illerimiz; Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Van. Başvurular 4 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Ben tüm gençlerimize ve ailelerine bu fırsatı değerlendirmeleri, başvurularını son güne bırakmadan yapmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.



OKTAY: AŞACAK ZORLU YOKUŞLARIMIZ VAR



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise ekonomik büyümede istikrarın korunmasının, teknolojik ilerlemeye ve sürdürülebilir verimlilik artışlarına bağlı olduğunu bildirdi. Oktay, yaşanan teknolojik dönüşümün vatandaşların, iş insanlarının ve karar alıcıların proaktif bir şekilde uyum sağlamaları gereken dinamik bir süreç olduğunu belirterek, "Biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız liderliğinde 'yüksek katma değerli yapısal dönüşüm' ve 'sürdürülebilir ekonomik büyüme' hedefimizi 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi' vizyonuyla hayata geçiriyoruz. Vizyonumuzun alt eksenleri ise; sanayide verimlilik artışı, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınmadır. Bu fuar salonuna giriş yaptığımız andan itibaren bu üç eksende ülkemizin geldiği noktanın somut nişanelerini bir kez daha birlikte şahitlik etme imkanınız olmuştur. Yerli milli savunma sanayi projelerimiz ve Ar-Ge'de öncü üniversitelerimiz ürünleriyle burada. Gurur vesilesi bilişim sektörümüz ve geleceğe umutla baktığımız enerji projelerimiz burada. Salgın döneminde bile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat döngüsünü daha hızlı döndüren sanayicilerimiz ve sanayi odalarımız, babayiğit girişimcilerimiz burada. Hiç şüphesiz daha alacak çok yolumuz, aşacak zorlu yokuşlarımız var" diye konuştu.



'MİLLETİMİZ KİMİN İŞ ÜRETTİĞİNİ BİLİYOR'



Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 1239 adet Ar-Ge merkezi, 79 Teknopark kurduklarını, bunun kat be kat fazlasını kurmak için de çalıştıklarını söyledi. Oktay, şunları kaydetti:



"60 milyar dolarlık hacmin üzerinde 750 savunma sanayi projesi yürütüyoruz, bu sayıyı da proje hacmini de yükseklere taşıyacağız. Muhalefetin hezeyanlarıyla vakit kaybetseydik Milli Uzay Stratejimizi oluşturup, somut adımları atabilir miydik? Birilerinin karamsarlığına, 'istemezük' zihniyetine uysaydık; bugün ATAK, ANKA, Akıncı semalarda olabilir miydi? Polonya, Ukrayna, Tunus gibi birçok ülkeye ihracatını yapıyor olabilir miydik? Ülkemiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlara müsaade etmiş olsaydık Türksat 6A ve İmece gibi yerli milli haberleşme uydularımızın ya da yerli otomobilimiz TOGG'un tasarımına, üretimine başlayabilir miydik? Milletimiz bunların hepsinin farkında ve kimin laf ürettiğini kimin iş ürettiğini gayet iyi biliyor. 19 yıldır nasıl yatırımlarımızla, somut iş ve icraatlarımızla gönüllere girdiysek bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Savunma sanayi alt yapımız sağlık teknolojilerini, lojistik alt yapımız e-ticareti, otomotiv sektörü, bilişim ve otonom sektörlerini; yenilenebilir enerji alt yapılarını besledikçe ihracat rekorlarımız, pozitif büyüme rakamlarımız gelmeye devam edecek. Yüksek teknoloji ve verimlilik artışıyla güçlendirilmiş bir ekonomik model ile 2053 ve 2071'e daha güçlü bir Türkiye taşıyacağız."



Oktay ayrıca, önümüzdeki dönemde de böyle fuarlarda yerli ve milli teknolojileri sergileyeceklerini belirterek, "Ülkemizin sahip olduğu hiçbir kaynağı özellikle enerjiyi, ham maddeyi ve sermayeyi atıl şekilde kullanma lüksümüz yok. Vaktimizi de boşa harcayamayız. İnanıyorum ki bugün alt yapısını oluşturduğumuz milli teknoloji projeleri, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miras olacaktır" dedi.