Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104315
ALTIN
225.839
DOLAR
5.2955
STERLİN
6.9910
EURO
6.0180
5 kıtadan 60 ülke TÜYAP’ta bir araya geldi
5 kıtadan 60 ülke TÜYAP’ta...
Çocuklar Eyfel Kulesi yapıyor
Çocuklar Eyfel Kulesi yapıyor
Türk yapımı belgesele ABD'den en prestijli ödül
Türk yapımı belgesele ABD'den en...
Bursaspor’dan 245 maç sonra ilk!
Bursaspor’dan 245 maç sonra ilk!
Fikret Orman ve yönetimine teşekkür ederiz
Fikret Orman ve yönetimine teşekkür...

5 kıtadan 60 ülke TÜYAP’ta bir araya geldi

TÜYAP ve OYDER iş birliği, Ticaret Bakanlığı ile KOSGEB desteğiyle düzenlenen ‘İstanbul Oyuncak Fuarı 2019’ yoğun katılım ile açılışını yaptı. Geçen yıla göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 98’lik bir artış yakaladıklarını belirten TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “5 kıtadan 60 ülke, 56 marka, 53 firma ve firma temsilcisi TÜYAP çatısı altında buluştu” dedi. OYDER Başkanı Esin Yürür de “Oyuncak her şeyden önce lüks tüketim aracı değil bir eğitim aracıdır” diye konuştu.

5 kıtadan 60 ülke TÜYAP’ta bir araya geldi

TÜYAP ve OYDER iş birliği, Ticaret Bakanlığı ile KOSGEB desteğiyle düzenlenen ‘İstanbul Oyuncak Fuarı 2019’ yoğun katılım ile açılışını yaptı. Geçen yıla göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 98’lik bir artış yakaladıklarını belirten TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “5 kıtadan 60 ülke, 56 marka, 53 firma ve firma temsilcisi TÜYAP çatısı altında buluştu” dedi. OYDER Başkanı Esin Yürür de “Oyuncak her şeyden önce lüks tüketim aracı değil bir eğitim aracıdır” diye konuştu.

26 Şubat 2019 Salı 15:26
0 Okunma
5 kıtadan 60 ülke TÜYAP’ta bir araya geldi

İSTANBUL - Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. (TÜYAP) ile Oyuncakçılar Derneği’nin (OYDER) iş birliğiyle düzenlenen ‘İstanbul Oyuncak Fuarı 2019’ Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Salon 12’de 10 bin metrekarelik alanda kapılarını açtı. Peluşlardan yapbozlara, tahta oyuncaklardan dış mekan ürünlerine, zeka geliştirici oyuncaklardan robotlara kadar binlerce ürün 1 Mart’a kadar ziyaretçiler tarafından tek tek incelenebilecek.


 

60 ülkeden ziyaretçi ağırlanacak

İstanbul Oyuncak Fuarı’nın TÜYAP ve OYDER iş birliği ile Ticaret Bakanlığı’nın yanı sıra KOSGEB desteğiyle 2. kez düzenlendiğini söyleyen TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz yıl fuarımızın ilk yılında 40 ülkeden 188 yurt dışı, 57 ilden 3 bin 563 yurt içi toplamda 3 bin 751 profesyonel ziyaretçiyi ağırlamıştık. Bu yıl akredite olmuş yabancı ziyaretçi sayısında geçen yıla oranla yüzde 98 artışa ulaştık. Almanya, Arnavutluk, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Goban, Gine, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong, Kamerun, Katar, Kuveyt, Lüksemburg, Muaritius, Moğolistan, Nijerya, Romanya, Rusya, Slovenya, Sudan, Togo, Tunus ve Umman olmak üzere 24 ülke ilk kez ziyaretçi olarak katılımcılarımızla buluşacak. Afrika, Antartika, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’nın yer aldığı 5 kıtadaki 60 ülkeden yabancı ziyaretçilerimiz olacak. Bu yıl toplam ziyaretçi sayımızda 5 bine ulaşacağımızı düşünüyoruz.”


22 yeni marka

Ersözlü, ayrıca fuarın 7 ülkeden (Çin, Danimarka, Almanya, Hong Kong, İtalya, Japonya ve Türkiye)  22’si yeni 56 marka, 53 firma ve firma temsilciliğine de ev sahipliği yapacağını bildirdi. Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Tunus, Gürcistan, Özbekistan, İsrail, Azerbaycan ve İran’dan 16 firmanın fuarda B2B görüşmeler için yerini alacağının da bilgisini veren Ersözlü, TÜYAP olarak yurt içinden 60 ilden 600 perakendeciyi fuar kapsamında ağırladıklarını ifade etti.      

  

46 sektörde yılda 100 fuar

TÜYAP’ın bu yıl 40. yılını kutladıkları için ayrı bir mutluluk içinde olduklarını belirten Ersözlü, “9 şehirde 700’ün üzerinde çalışanla 46 farklı sektörde yılda 100 fuar düzenliyoruz. Bu rakamlarla dünyada fuarcılık anlamında bir benzerimiz daha yok. Fuarlarımızla ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Çocukların dinamizmi var bizde

Oyuncak dünyasının buluşma noktasında bir kez daha bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden OYDER Başkanı Esin Yürür de “Oyuncak her şeyden önce bir lüks tüketim aracı değil bir eğitim aracıdır. Hepimizin hayatında yer alır ve çocuklarımıza, geleceğimize dokunur. Bu yüzden oyuncak işiyle uğraşan herkesin en temel sorumluluğunun çocuklarımıza dünya standartlarında, kaliteli ve onları dünya çocuklarından geri bırakmayacak oyuncakları yerli üretimle ya da ithalatla sağlamak olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. OYDER olarak Türkiye oyuncak sektörünün tek temsilcisi olduklarının farkında olduklarını söyleyen Yürür, “Farklı bir bakış açısıyla ufkumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Dünyada çok büyük bir pazar var. 80 milyon nüfuslu Türkiye’de de 0-14 yaş grubunda 19 milyon nüfus olduğunu düşündüğümüzde çok ciddi bir potansiyel olduğu açık. Bizim dünya oyuncak pazarındaki payımızın yüzde 1’in altında olduğunu düşündüğümüzde de gidecek çok yolumuz olduğu belli oluyor. Burada hepimize iş düşüyor. Biz çocuklar için çalışıyoruz ve çocukların dinamizmi var bizde. Çocukların dinamizmini işimize yansıttığımız zaman iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 

Sınır 500 bin dolar olacak

7.5 milyarlık dünya nüfusunun 3’te 1’ini çocukların oluşturduğunu anlatan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, oyuncakların daha sevgi dolu bir dünya kurulması için belli bir işlevi olduğunu söyledi. Oyuncakla örtüşen eğitim metodlarının artığını ancak daha da desteklenmesi gerektiğini belirten Pelister, dünya ekonomisindeki zorlu süreci avantaja çevirerek farklı segmentlerde üretim yapılarak ihracatın artırabileceğinin altını çizdi. İKMİB olarak her aşamada sektör paydaşlarının yanında olacaklarını da açıklayan Pelister, ayrıca “Yeşil pasaport uygulamasını da geliştirmek için hükümetimiz nezdinde çalışmalarımız devam ediyor. 1 milyon dolar olan sınırı 500 bin dolara indirip daha çok KOBİ’mize yardımcı olmak istiyoruz” dedi.                 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 26.02.2019 15:31
Anahtar Kelimeler:
TÜYAPOyderKosgeb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya devi Kansai Paint ile renge renk, güce güç kattık
Dünya devi Kansai Paint ile renge renk, güce güç kattık
BDDK kredi kartlarında taksit sayısını artırdı
BDDK kredi kartlarında taksit sayısını artırdı
Tüketici kredi vadeleri 60 aya uzatıldı
Tüketici kredi vadeleri 60 aya uzatıldı
Dolar 5.31, euro 6.03
Dolar 5.31, euro 6.03
Konya’dan yıllık 271,5 milyon dolar değerinde otomotiv sanayi ihracatı
Konya’dan yıllık 271,5 milyon dolar değerinde otomotiv sanayi ihracatı
Atatürk Havalimanı ile Londra Heathrow arasında yolcu trafiği bir milyonu geçti
Atatürk Havalimanı ile Londra Heathrow arasında yolcu trafiği bir milyonu geçti
Başkentteki tanzim satış noktalarında bakliyat satışı başlıyor
Başkentteki tanzim satış noktalarında bakliyat satışı başlıyor
Hedef noktasına varmak üzereyiz
Hedef noktasına varmak üzereyiz
Dolar 5.31, euro 6.03
Dolar 5.31, euro 6.03

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ