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'3 yılda 120 saat eğitim almayan muhasebecinin ruhsatı askıya alınacak'

Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, "3 yıl içinde 120 saat eğitim almayan muhasebecinin ruhsatı askıya alınacak. Tamamlamaları için verilen sürede de eğitim almazlarsa ruhsat iptal edilecek. Yeni ruhsat almak için 60 saatlik eğitimden geçecekler" dedi.

'3 yılda 120 saat eğitim almayan muhasebecinin ruhsatı askıya alınacak'

Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, "3 yıl içinde 120 saat eğitim almayan muhasebecinin ruhsatı askıya alınacak. Tamamlamaları için verilen sürede de eğitim almazlarsa ruhsat iptal edilecek. Yeni ruhsat almak için 60 saatlik eğitimden geçecekler" dedi.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 13:24
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'3 yılda 120 saat eğitim almayan muhasebecinin ruhsatı askıya alınacak'

ANTALYA -  Manavgat Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (MASMO) 3'üncü Olağan Genel Kurulu, İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Genel Kurul'a; ASMMMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Odaları Birliği (TÜRMOB) Denetleme Kurulu üyesi Ali Yenidoğan ve çok sayıda muhasebeci katıldı.

Açılışta konuşan MASMO Başkanı Nezih Özgenç, OECD ülkeleri içinde dolaylı vergileri en yüksek ülkenin Türkiye olduğunu ve gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 20- 25'inin kayıt dışı olduğunu kaydetti. Özgenç, "Ülkemizde toplam vergi gelirlerinin yüzde 33'ü dolaysız, yüzde 67'si dolaylı vergilerden oluşmaktadır. Dolaylı vergilerin ağırlıklı olduğu bir ekonomide gelir dağılımında adaleti sağlamak zorlaşmaktadır. Bu çarpıklığı düzeltmenin tek yolu kayıt dışılığı ortadan kaldırmaktan geçmektedir" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana 34 vergi affı çıkarıldığını anlatan Özgenç, "Ortalama 3 yılda bir vergi affıyla karşı karşıya kalmışız. Ödeme gücü zorluklarına karşın toplumsal barışı sağlamak veya yapılacak kapsamlı bir reformla birlikte vergi aflarının vergisel uyumu artırıcı olduğu noktasında görüş birliği vardır; ancak vergi reformlarının gerçekleştirilememesi ve afların çok sık başvurulan bir araç olması vergiye uyumu olumsuz etkilemektedir. Çok büyük emekler harcayarak gerçekleştirdiğimiz hesaplar, kayıtlarımız bir çırpıda önemini yitirmekte, değersizleşmektedir" diye konuştu.

Nezih Özgenç, 30 yıl önce yapılan yasanın bugün yetersiz kaldığını, mutlaka reform yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

'EĞİTİME KATILMAYANIN RUHSATI ASKIYA ALINACAK'

ASMMMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar da kasım ayından itibaren başlayacak yeni uygulamada muhasebe meslek mensuplarının, 3 yıl süresince 120 saat zorunlu eğitime katılacaklarını söyledi. Çavdar, "Artık 'Biz ruhsat sahibi olduk, ofisimi açtım, çalışıyorum' olmayacak. 2019'un kasım ayından itibaren açılacak bütün eğitim seminerlerine hatta örneğin Ankara odasının, İstanbul odasının veya İzmir odasının Antalya'da veya Manavgat'ta düzenlemiş olduğu sempozyumlara katılarak aynı kamuda olduğu gibi birer puan alacağız. 3 yıl içinde 120 saati tamamlamak zorundayız. Bu 120 saati tamamlamayan meslek mensubu arkadaşlarımızın ruhsatları askıya alınacak. Tamamlamaları için verilen sürede de eğitim almazlarsa ruhsat iptal edilecek. Yeni ruhsat almak için 60 saatlik yeni eğitimden geçecekler" dedi.

SEÇİMİ ÇAĞDAŞ GRUP KAZANDI

Konuşmaların ardından MASMO yönetim ve denetleme kurullarının faaliyet raporları ile gelir gider tablosu, tahmini bütçe okundu ve raporlar ibra edildi. Yapılan seçimde; Çağdaş Demokrat Grup adına Nezih Özgenç, Dinamik Grup adına Şinasi Gündüz, Yenilikçi Grup adına da Kerim Kaya'nın listeleri yer aldı. 380 üyesi olan MASMO'da seçime katılan sayısı, 373 oldu. MASMO Yönetim Kurulu'nda 177 oy alan Çağdaş Grup 3 üyelik, 144 oy alan Dinamik Grup 2 üyelik alırken, 52 oy alan Yenilikçi Grup ise üye çıkaramadı.

DHA

Son Güncelleme: 20.05.2019 07:27
Anahtar Kelimeler:
Antalya Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirler Odası
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