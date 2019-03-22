3 büyük sektör Tüyap’ta buluştu

İSTANBUL - 21-24 Mart tarihlerinde arasında Tarsus Turkey tarafından Tüyap'ta gerçekleşecek fuarlarda ev ve mutfak eşyalarındaki son trenler, daha hızlı, daha güvenli ve daha akıllı yeni nesil asansörler, geri dönüşüm ve çevre teknolojilerine dair yenilikleri sergilenecek.

Geçtiğimiz yıl 3,6 milyar dolar dış ticaret fazlası veren, 2019 ihracat hedefini 5,5 milyar dolara yükselten Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, 14. Uluslararası Ideal Homex’te bir araya geldi. Alanında dünyanın üç büyüğünden birisi olan Uluslararası Asansör İstanbul’a ise 22 ülkeden, 300’ün üzerinde firma katılıyor. Fuarda, daha hızlı, daha akıllı ve daha güvenli asansörler sergileniyor. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı REW İstanbul’da da geri dönüşüm makinelerinden atık bertaraf teknolojilerine, çöp ayrıştırma sistemlerinden yeni nesil çevre temizlik araçlarına, su ve atık su arıtmadan biyoenerjiye kadar tüm sektörel yeniliklerini sergiliyor.

“İHRACAT KAABİLİYETİMİZE GÜVENİYORUM”

Asansör sektörünün 2012 yılından sonra ivme kazandığını ifade eden Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Sefa Targıt, “Sektörümüzün çok dinamik yapısına ve ihracat kabiliyetine güveniyorum. Fuarımız da bu ihracat kabiliyetini sergilediğimiz önemli fuarlarımızdan. 2012 yılının başından itibaren Türkiye’deki asansör sektörü önemli bir değişim sürecine girdi. Bu da yıllık asansör muayenelerinin A tipi muayene kuruluşları tarafından aktif olarak yapılma tarihidir. Bu sektöre bir hareketlilik getirdi. Sektörde dolaşan haksız rekabet, uygunsuz montajlar, uygunsuz bakım işlemleri gibi efsanelerin doğruluğu hakkında bize bir gösterge sundu. O yüzden de sektöre mutlaka bir faydası olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“AMACIMIZ ÜLKE EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNMAK”

Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur ise, “Tüm bu fuarların merkezine oturttuğumuz ana hedef, hem Türkiye'deki üreticileri yurt dışındaki yeni ihracat kanalları ile buluşturmak ve böylece ülke ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmak, hem de uluslararası kimliğini yükselterek sadece Türk firmalarını değil, dünyanın değişik yerlerinden gelen firmaların bir arada, o sektörle ilgili teknolojilerini, ürünlerini sundukları gelişkin bir ticaret ortamı sunmak. Bu çerçevede baktığımız zaman Ideal Homex Fuarı’nda 150 yerli üreticimiz ürünlerini sunuyorlar. Asansör Fuarı’nda dünyanın 22 farklı ülkesinden gelen 300 firma kendi stantlarında asansör ve yürüyen merdivenlerle ilgili teknolojileri sunuyorlar. Tüm bunlar olgunluk fuarlarımız. Umut ediyoruz ki daha önce yaptığımız gibi gelecek fuarlarda da daha gelişkin, daha çok ticaretin döndüğü fuarları bu sektörler için yapmaya devam edeceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.