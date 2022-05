25 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Öz-Sağlık İş Sendikası arasındaki 5'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi imza törenine Bakan Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Öz-Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan katıldı. Bakan Yanık, bakanlığının son 20 yılda dünya klasmanında sosyal hizmet faaliyetleri veren bir hüviyete kavuştuğunu belirterek, "85 milyona hizmet üreten bir bakanlığız. Kuşkusuz bu özveriyi beklerken arkadaşlarımızın özlük haklarını iyileştirmemiz gerektiğinin her zaman farkında olduk ve bunun için hem bakanlık olarak hem hükumetimiz olarak imkanları olabildiği kadar zorladık. Bu anlamda hem Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız olarak çalışan arkadaşlarımıza sağlayabileceğiniz imkanları maksimum ölçüde onların lehine olmak üzere değerlendirdik. Biz hep aynı saftayız, biz hep aynı düzlemdeyiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çalışan, emekçi, hizmet alan, hizmet veren tarafları olarak hepimizin eşit, adil, refah düzeyinden faydalanan, payına düşeni alan vatandaşlar olması için uğraşıyoruz. Hükümetlerimiz olarak 20 yıldır bunun için aralıksız çalışıyoruz" dedi.



'AYNI DUYARLILIĞI BEKLİYORUZ'



Bakan Yanık, atılan imzanın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Bizim çalışma arkadaşlarımıza hem idari anlamda hem mali anlamda onların çalışma performanslarını artıracak, onların yaşama seviyelerini, özlük düzeylerini yükseltecek, her türlü imkanı sağlamak için destek vermeye gayret ediyoruz; ama bunun karşılığında da onlardan gayet tabii ki bugüne kadar olduğu gibi aynı özveriyi, aynı çabayı, aynı duyarlılığı bekliyoruz. Çünkü hizmet ettiğimiz gruplar bize emanet edilen engelli, yaşlı, çocuk gibi son derece özel ihtimam isteyen gruplar. Dolayısıyla onlara ürettiğimiz, onlara sunduğumuz hizmette bundan sonrasında da hizmetlerimizin kalitesini artırarak, geliştirerek ve milletin emanetlerini kendi emanetlerimiz bilerek hizmet üretmeye inşallah sunmaya devam edeceğiz. Bakanlığımız bünyesinde çalışan arkadaşlarımız hem de hizmet alan vatandaşlarımız açısından bu iş birliğinin, bu uzlaşmanın, bu güzel imzaların hayırlara vesile olacağından hiç kuşku duymuyorum" diye konuştu.



BİLGİN: UZLAŞMAYA VARILMIŞ OLMASI ÖNEMLİ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşmelerin bir ülkede demokrasinin göstergesi olduğunu ifade ederek, "Toplu sözleşmelerin uzlaşmayla neticelenmesi aynı zamanda bir demokrasi için de uzlaşma kültürünün ifadesidir. Türkiye çok şükür demokrasiyi bütün düzeylerde, bütün kurumlarıyla işleten bir ülkedir. Toplu sözleşmelerin her aşamasını bu mücadelelerin demokrasiye yaptığı katkı, Türkiye'ye yaptığı katkı açısından da değerlendirmek durumundayız. Bu toplu sözleşmeyle 130 liralardan yaklaşık 300 liraya günlük ücretler çıkmıştır. Bu önemli bir artıştır. Bir fedakarlık gerektirecek bir noktada uzlaşılmaya varılmış olması bizim açımızdan çok önemlidir" ifadesini kullandı.