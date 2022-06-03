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22'nci Yurtdışı Ekonomi Zirvesi Bükreş'te gerçekleştirildi

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu ve üyeleri, Romanya’da gerçekleştirdikleri 22'nci Yurtdışı Ekonomi Zirvesi’ni tamamlayarak Bursa’ya döndü.

03 Haziran 2022 Cuma 15:57
22'nci Yurtdışı Ekonomi Zirvesi Bükreş'te gerçekleştirildi

Türkiye Romanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Trabzon Milletvekili Salih Cora’nın da eşlik ettiği BALKANTÜRKSİAD heyeti, Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz’ı, Romanya Ekonomi Bakanı Angel Iulian Calin ile Romanya Girişimcilik ve Turizm Bakanı Lucian Ilon Rus’u ziyaret etti. Heyet üyeleri ayrıca Invest in Romania Ajans yetkilisi Alexandru Mitroi ile de Romanya’daki yatırım fırsatlarını görüşürken, Bükreş Ticaret Odası’nda ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Romanya’daki temaslarının ardından değerlendirmelerde bulunan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, “24 kişilik BALKANTÜRKSİAD heyeti olarak, Bükreş Parlamento Sarayı'nda düzenlenen Ulusal Kredi Garanti Fonu 20'nci yıl dönümü organizasyonuna özel davet üzerine katıldık. Finans Bakanı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı, Araştırma ve Dijtalleşme Bakanı, Yatırım ve AB Projeleri Bakanı, milletvekilleri, oda başkanları organizasyonda ödül alırken bir ödüle de Bursa ve Romanya arasındaki güçlü ilişkilerin sağlanması konusunda attığı adımlardan dolayı BALKANTÜRKSİAD layık görüldü. Derneğimiz adına ödülümüzü heyetimize eşlik eden Türkiye-Romanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Trabzon Milletvekilimiz Sayın Salih Cora aldı” dedi.

Zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri iş görüşmeleri hakkında da bilgi veren Şakir, “Bükreş Ticaret Odası’nı da ziyaret ettik. Heyetimizi Bükreş Ticaret Odası Başkanı Iuliun Stocklosa karşıladı. Düzenlenen toplantıda Başkan Stocklosa heyetimize Romanya’daki ticari fırsatlarla ilgili sunum yaptı. Biz de Bursa’mızın ekonomik gücü hakkında bilgiler aktardık. Üyelerimiz ile Romen işadamları arasında gerçekleşen ikili iş görüşmelerinin ise önemli ticari bağlantıların başlangıcı olacağına inanıyoruz. Bu organizasyonda bizlere yardımcı olan Romanya Ticaret Bakanı Başdanışmanı, CNIPMMR- National Council of Small and Medium Sized Private Enterprises Başkan Yardımcısı Sebahat Kaya’ya da özel olarak teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Şakir yurt dışı ekonomi zirvelerine önümüzdeki aylarda da devam edeceklerini sözlerine ekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BALKANTÜRKSİADTürkiyeRomanya
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