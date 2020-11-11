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208 firmaya toplam 6 milyon 870 bin lira ceza

Ticaret Bakanlığı, gerek gelen şikayetler gerekse Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca resen yapılan incelemeler kapsamında, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 208 firmaya toplam 6 milyon 870 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

11 Kasım 2020 Çarşamba 13:50
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208 firmaya toplam 6 milyon 870 bin lira ceza

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde vatandaşlardan fahiş fiyat artışlarına yönelik şikayet başvuruları üzerine Türkiye genelinde başta gıda ve temel tüketim ürünlerinde olmak üzere saha denetimlerinin artırıldığı bildirildi. Marketler, pazar yerleri ve toptancılarda arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla 81 ilde denetimler gerçekleştirildiği belirtilerek, "Denetimler sonucu normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlenen ürünler tespit edilerek, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından incelemeye alınan firmalardan savunmaları alınmaktadır. Haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 10 bin TL'den 100 bin TL'ye, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin TL'den 500 bin TL'ye varan idari para cezası uygulanmaktadır" denildi.

'1500 FİRMA DENETLENDİ'

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bugüne kadar, sonuncusu 15 Ekim 2020 tarihinde olmak üzere, toplam 8 toplantı gerçekleştirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, haksız fiyat artışlarına yönelik Ticaret İl Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 33 farklı ilde toplamda yaklaşık 1500 firma denetlenmiş ve söz konusu denetimlere ilişkin raporlar da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Sekretaryasını yürüten İç Ticaret Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.  Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun oluşturulduğu 17 Nisan tarihinden itibaren Ticaret İl Müdürlükleri, Reklam Kurulu, CİMER, E-Devlet ve Bakanlığın internet sitesi üzerinden toplam 1625 adet başvuru Kurula intikal etmiştir. Fahiş fiyat artışına ilişkin olarak Kurula intikal eden şikayetlerin başında; sebze ve meyveler ile temel gıda ürünleri, cerrahi maske, el dezenfektanı vb. koruyucu sağlık ürünleri, çeşitli temizlik ve hijyen ürünlerine yönelik başvurular gelmiştir. Diğer taraftan sebze ve meyvelerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla Bakanlığımızca toptancı hallerinde resen başlatılan denetimler kapsamında Hal Kayıt Sistemine (HKS) bildirimlerinde alış ve satış fiyatları arasında fahiş farklar bulunduğu tespit edilen firmalardan da savunmaları istenilmiştir."

208 FİRMAYA CEZA

Gerek gelen şikayetler gerekse Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca resen yapılan incelemeler kapsamında bugüne kadarki süreç içerisinde 1861 dosyanın karara bağlandığı belirtilerek, "Bu kapsamda Kurul tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 208 firmaya toplam 6 milyon 870 bin TL idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. İdari yaptırıma konu uygulamaların, 166'sının toptan sebze ve meyve, 20'sinin temel gıda ürünü ve diğer ürünlerle ilgili olduğu görülmektedir. Öte yandan 788 başvurunun incelemesi ve savunma süreci devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

303 FİRMA/ŞAHIS HAKKINDA PARA CEZASI UYGULANDI

Diğer taraftan ürünlerin fiyatlarındaki haksız artışlar ve Covıd-19 salgını kapsamında Reklam Kurulunca yürütülen denetimler neticesinde 303 firma/şahıs hakkında toplam 13,3 milyon TL idari para cezası uygulandığı kaydedilerek, "Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 2020 yılı ilk 8 ay itibariyle fiyat etiketi düzenlemeleri kapsamında 16 bin 936 firma denetlenmiş, aykırılığı tespit edilen 2 bin 997 ürün etiketi için 1,2 milyon TL tutarında para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak gerek resen gerekse vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine fahiş fiyat artışları ile stokçuluk eylemlerinin yakından takibi amacıyla denetimler tüm Türkiye genelinde hız kesmeden devam edecek ve bu tür uygulamalara geçit verilmeyecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanlığıFahişFahiş FiyatCeza
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