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"2022’de yurt dışında şirket kurmak isteyenlerin sayısı yüzde 40 arttı”

Yurt dışında şirket kuruluşu konusunda danışmanlık veren Company Global CEO'su Egemen Antmen, 2022’nin ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yurt dışında şirket kurma talebiyle kendilerine başvuranların sayısının yüzde 40 arttığını söyledi.

16 Eylül 2022 Cuma 10:53
"2022’de yurt dışında şirket kurmak isteyenlerin sayısı yüzde 40 arttı”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) açıkladığı verilere göre, bu yılın ilk 7 ayında Türkiye'de kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 arttı. Temmuz 2022’de bin 425 yabancı ortak sermayeli şirket kurulurken, yılın başından bu yana yurt dışında kurulan şirketlerde de artış trendi görüldü. Danışmanlık şirketi Company Global, ilk 8 ayda yüzde 40 talep artışı kaydettiğini açıkladı. Farklı ülkelerde şirket kurma konusunda uzmanlaşan danışmanlık şirketleri, uluslararası pazarlarda büyümek isteyen yatırımcılara vergi optimizasyonu, online ödeme ve tahsilat gibi birçok konuda uçtan uca hizmet sunuyor.

Tüm süreçlerde kişiye ve iş modeline özel olarak danışmanlık hizmeti verdiklerini ifade eden Company Global CEO'su Egemen Antmen, şu açıklamayı yaptı:

“Global iş yapabilmenin en önemli unsurlarının tecrübe ve güven olduğu yadsınamaz bir gerçek. Ekibimiz uluslararası arenada iş yapmak isteyen kişi ve kurumlara, aradıkları iş çözümlerine birebir danışmanlıkla erişim konforu sunuyor. Bunu uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve global iş ağı sayesinde rahatlıkla yapabiliyoruz.”

“HİZMET VERDİĞİMİZ LOKASYONLARDA İŞ ORTAKLARIMIZLA GÜÇLÜ BİR AĞA SAHİBİZ”

2022’nin ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yurt dışında şirket kurma talebiyle kendilerine başvuranların sayısının yüzde 40 arttığını söyleyen Egemen Antmen, hizmet verilen ülkelerde şirket kurma sürecinde sunulan avantajları yakından takip ederek iş ortaklarına güncel bilgilerle yönlendirme yaptıklarının altını çizdi. Antmen,  “Örneğin Dubai’de şirket kuranlar, bu ülkede oturum hakkı elde edebiliyor. Company Global olarak, Dubai’de oturum alma süreci boyunca havalimanında karşılama, otel transferi, otelden alıp otele bırakma gibi hizmetleri danışanlarımıza VIP olarak sunuyoruz” dedi.

İş ortaklarıyla güçlü bir ağ kurduklarını ifade eden Antmen, çözüm odaklı yaklaşımlarını şu sözlerle dile getiriyor:

“Danışmanlık verdiğimiz kişi ya da kurumlar 7 gün 24 saat bize ulaşabiliyor ve küçük bir sorunda dahi hızlıca çözüm bulabiliyorlar. Hizmet verdiğimiz lokasyonlarda iş ortaklarımızla güçlü bir ağ kurduk ve sürekli büyüme hedefiyle bu ağı günden güne genişletiyoruz.”

DHA

Son Güncelleme: 16.09.2022 11:05
Anahtar Kelimeler:
TOBBYurt DışışirketCompany GlobalEgemen Antmen
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