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2022 Yumurta Takip Raporu yayımlandı

"Türkiye’de 51 marka kafes yumurtasını kullanmayı bırakıyor"

20 Aralık 2022 Salı 11:54
2022 Yumurta Takip Raporu yayımlandı

İSTANBUL -  Yumurtası için yetiştirilen tavukların tutulduğu kafes sisteminin kaldırılması için çalışan Kafessiz Türkiye, 2022 Yumurta Takip Raporu’nu yayımladı. Raporda, otel, perakende, kafe/restoran, gıda üreticisi ve yemek servisi olmak üzere beş farklı sektörden markaların yer aldığı 2022 yılı raporunda, 92 markadan 51’inin kafes sisteminden elde edilen yumurtaları kullanmayacağına dair söz verdiği belirtildi.


 

Rapor, endüstriyel kafes sistemlerinden elde edilen yumurtaları terk etmeyi taahhüt eden firmaların pazardaki yerinin şeffaf bir şekilde takip edilebilmesini amaçlıyor. Raporda ayrıca dünya genelinde kafessiz sisteme geçiş süreci, alternatif üretim sistemleri, Türkiye’deki şirketlerin hayvan refahı alanında ilerlemeleri ve kamuoyu görüşü hakkında çok sayıda bilgiye yer veriliyor.


 

TÜRKİYE’DE 51 FİRMA KAFES YUMURTALARINI TERK EDİYOR


 

Kafessiz Türkiye'nin internet sitesinde yayımlanan rapora göre 2022 yılı itibariyle Türkiye’de operasyonlarını yürüten ulusal ve yabancı birçok marka, tüketicinin artan şeffaflık talebine ve hayvan refahına uygun üretim arzusuna sessiz kalmayarak kafes yumurtasını terk etmeyi taahhüt ediyor.


 

2022 yılı Yumurta Takip Raporu’nda Türkiye’de faaliyet gösteren ve kafessiz yumurta taahhüdü veren 51 ve henüz taahhüt vermemiş 41 firma olmak üzere toplamda 92 firma bulunuyor. Raporda yer alan ifadelere göre firmalar; otel, perakende, kafe/restoran, gıda üreticisi ve yemek servisi olmak üzere beş farklı sektörden; büyüklük, satın aldıkları yumurta sayısı, piyasa etkileri ve taahhütlerinin sektörleri için önemi baz alınarak seçildi.


 

Otel, perakende, kafe/restoran, gıda üreticisi ve yemek servisi olmak üzere beş farklı sektörden markaların yer aldığı 2022 yılı raporunda, 92 markadan 51’inin kafes sisteminden elde edilen yumurtaları kullanmayacağına dair söz verdiği belirtildi.


 

Konda Araştırma ve Danışmanlık’ın Ocak 2021’de gerçekleştirdiği ankete göre kamuoyunda endüstriyel kafes sistemlerinin kullanılmasına karşı olan görüş yaygın; Türkiye’de her 10 insandan yaklaşık 8’i, kafes sistemlerinin yasaklanması gerektiğini düşünüyor. Tüketicilerin yüzde 82’si ise tavukların endüstriyel kafeslerde yetiştirilmesini doğru bulmadığını belirtiyor.


 

“EZİYETSİZ BİR DÜNYA MÜMKÜN”


 

Rapora ilişkin açıklama yapan Kafessiz Türkiye Kampanya Direktörü Emre Kaplan şunları söyledi:


 

“Kafes tavukçuluğu, endüstriyel hayvancılık uygulamaları arasında hayvanlara en çok eziyet eden yetiştirme yöntemi. Türkiye’de sadece yumurtası için yetiştirilen 120 milyon tavuk var ve bu tavukların 100 milyon kadarı, yumurta endüstrisinin kârlılığını artırmak için bir A4 kağıdından daha küçük bir alana hapsedilerek ömrünü güneş görmeden geçiriyor. Bu sayının ne kadar büyük olduğunu anlamak için bir karşılaştırma yapmak gerekirse, sokak hayvanlarının sayısı Türkiye’de en yüksek tahminlere göre 8 milyon civarında. Yani ülkemizde kafeslerde eziyet gören hayvanların sayısı, sokak hayvanı sayısının 12 katından daha fazla.


 

“Bireysel tüketim tercihleri, söz konusu hayvanlar olduğunda muhakkak ki çok önemli. Fakat büyük çapta ve sektörel bir değişimi tetiklemek ve böylece olabildiğince fazla sayıda tavuğun hayatına dokunabilmek için hızlıca aksiyon alacağına inandığımız aktörlerle iş birliğine gitmenin en etkili ve en verimli yöntem olduğunu düşünüyoruz. Firmaları, kendi araştırmalarını tamamlayıp kısa sürede taahhüt vermeleri için teşvik ederek sonuç ve fayda odaklı çalışıyoruz.


 

“Çalışmalarımız sonucunda elde ettiğimiz ilerleme, yumurtası için kafeslerde yetiştirilen tavukların daha insani koşullarda ve eziyet görmeden yaşayabildikleri bir dünyanın mümkün olduğunu gösteriyor. Yumurtası için yetiştirilen tavukların hayatlarındaki en ufak iyileşme bile oldukça önemli çünkü bu tavuklar maalesef endüstriyel hayvancılığın en eziyet verici uygulamalarından olan kafes sistemlerine tüm hayatları boyunca mahkum durumdalar. Kafessiz Türkiye ve destekçileri olarak bu çağdışı yumurta üretim biçiminin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
2022 Yumurta Takip Raporu
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