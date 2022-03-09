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2022 yılında firmaları e-dönüşümde neler bekliyor?

09 Mart 2022 Çarşamba 10:56
2022 yılında firmaları e-dönüşümde neler bekliyor?
HABER: DİNÇER KARACALAR
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-dönüşüm geçişlerinde somut adımlar atmaya devam ediyor. 509 No’lu Vergi Usül Kanun Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair 535 No’lu Tebliğ Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yayınlanan Tebliğ ile yeni mükelleflerin e-belge uygulamalarına geçişleri zorunlu olmaktadır.

Kolaysoft olarak e-fatura ile yeni tanışacak tüm firmalarla iş birlikteliği yapacak olmanın heyecanı içinde olduklarını kaydeden Kolaysoft Teknoloji AŞ Satış Yöneticisi Sıla Gül Ottan, şunları söyledi: Kolaysoft'un uzman kadrosu ile bu süreçte tüm mükelleflerimizin maliyet ve zaman tasarrufu sağlayacağına ve böylece işlerini ve süreçlerini verimli ve sürdürülebilir hale getireceğine inanıyoruz. Kolaysoft olarak, 2022 yılı temposuna hazırız. Firmalar, bu süreci bizimle yönetmeye hazırlar.” dedi.

Sıla Gül Ottan, Tebliğdeki konu başlıklarına ilişkin şunları anlattı:

**GİB e-arşiv portalından düzenlenecek faturalarda, 01.03.2022 tarihinden itibaren, vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturalar için 5.000 TL, vergi mükellefi olanlara düzenlenecek faturalar için 2.000 TL olarak düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. Mükelleflerin işini kolaylaştıracak olan uygulamamız Faturam24, işletmeler e-fatura uygulamalarına geçmeden e-fatura konforu sağlıyor. Firmaların, tüm fatura süreçlerini tek ekrandan yöneterek, zamandan ve maliyetten tasarruf etmeleri gerçekleşiyor.

**Brüt satış hasılatı, 2021 yılı için 4 Milyon TL olanlar, 01.07.2022 tarihinde, e-fatura'ya geçmek zorundadırlar.

**Elektronik ortamında mal ve hizmet satışı yapanlar, 2020 veya 2021 dönemlerde 1 milyon ve üzeri satış yapanlar, 01.07.2022 tarihinde, e-fatura'ya geçmek zorundadırlar.

**Gayrimenkul / motorlu araçlar mal ve hizmet satışı yapanlar, 2020 veya 2021 dönemlerde 1 milyon ve üzeri satış yapanlar, 01.07.2022 tarihinde, e-fatura'ya geçmek zorundadırlar.

**Konaklama hizmeti veren otel işletmeleri, 01.07.2022 tarihinde, e-fatura'ya geçmek zorundadırlar.

**Brüt satış hasılatı, 2021 veya müteakip hesap dönemleri için 10 milyon TL ve üzeri olan firmalar da 01.07.2022 tarihinde, e-irsaliye'ye geçmek zorundadır. 

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