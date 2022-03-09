2022 yılında firmaları e-dönüşümde neler bekliyor?

Kolaysoft olarak e-fatura ile yeni tanışacak tüm firmalarla iş birlikteliği yapacak olmanın heyecanı içinde olduklarını kaydeden Kolaysoft Teknoloji AŞ Satış Yöneticisi Sıla Gül Ottan, şunları söyledi: “ Kolaysoft'un uzman kadrosu ile bu süreçte tüm mükelleflerimizin maliyet ve zaman tasarrufu sağlayacağına ve böylece işlerini ve süreçlerini verimli ve sürdürülebilir hale getireceğine inanıyoruz. Kolaysoft olarak, 2022 yılı temposuna hazırız. Firmalar, bu süreci bizimle yönetmeye hazırlar.” dedi.

Sıla Gül Ottan, Tebliğdeki konu başlıklarına ilişkin şunları anlattı:

**GİB e-arşiv portalından düzenlenecek faturalarda, 01.03.2022 tarihinden itibaren, vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturalar için 5.000 TL, vergi mükellefi olanlara düzenlenecek faturalar için 2.000 TL olarak düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. Mükelleflerin işini kolaylaştıracak olan uygulamamız Faturam24, işletmeler e-fatura uygulamalarına geçmeden e-fatura konforu sağlıyor. Firmaların, tüm fatura süreçlerini tek ekrandan yöneterek, zamandan ve maliyetten tasarruf etmeleri gerçekleşiyor.

**Brüt satış hasılatı, 2021 yılı için 4 Milyon TL olanlar, 01.07.2022 tarihinde, e-fatura'ya geçmek zorundadırlar.

**Elektronik ortamında mal ve hizmet satışı yapanlar, 2020 veya 2021 dönemlerde 1 milyon ve üzeri satış yapanlar, 01.07.2022 tarihinde, e-fatura'ya geçmek zorundadırlar.

**Gayrimenkul / motorlu araçlar mal ve hizmet satışı yapanlar, 2020 veya 2021 dönemlerde 1 milyon ve üzeri satış yapanlar, 01.07.2022 tarihinde, e-fatura'ya geçmek zorundadırlar.

**Konaklama hizmeti veren otel işletmeleri, 01.07.2022 tarihinde, e-fatura'ya geçmek zorundadırlar.