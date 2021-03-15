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“2021'de dijital reklam harcamaları 5,5 milyar lirayı aşacak”

Pandeminin de etkisiyle hızla büyüyen dijital reklam sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendiren Wolf Kurucu Ortağı Nihat Selçuk, 2020 yılında 5.1 milyar lira olan dijital reklam harcamalarının, 2021 yılında 5.5 milyar lirayı aşabileceğini söyledi.

15 Mart 2021 Pazartesi 12:12
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“2021'de dijital reklam harcamaları 5,5 milyar lirayı aşacak”

İSTANBUL - İnternet ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte markaların reklam çalışmalarında köklü değişiklikler yaşandı. Dijitalleşme, markalara sınırları olmayan bir dünya sunarken aynı zamanda rekabeti de artırdı. Özellikle satın alma davranışını tetikleme ve olumlu yönde etkilemeye yönelik yapılan çalışmalarda teknolojik altyapı ve teknikler de önem kazandı. We Are Social raporuna göre, Türkiye’deki dijital reklam harcamaları 2020 yılında 5,1 milyar Türk Lirası oldu. Bu harcamalarda ilk sırayı 1,8 milyar Türk Lirası ile arama motoru reklamları alırken, onu 1,4 milyar Türk Lirası ile sosyal medya reklamları, 885 milyon Türk Lirası ile banner reklamlar ve 676 milyon Türk Lirası ile video reklamlar takip etti. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Wolf Kurucu Ortağı Nihat Selçuk, “Pandemi döneminde tüm dünya gibi Türkiye’de de dijital dönüşüm, 5 yılda gelmesi beklenen konuma bir anda ulaştı. Markaların dijitalde varlık göstermeleri ise ayakta kalabilmelerinin temel şartlarından biri oldu. Bu tablo bize, geçici bir süreçten ziyade erken bir aydınlanma yaşandığını gösteriyor. Dijitale yapılan yatırımların hızla artacağı da aşikar. 2021 yılı dijital reklam harcamalarının 5,5 milyar Türk Lirası’nın üstüne çıkmasını bekliyoruz” dedi.

GÜNDE ORTALAMA 7 SAAT 57 DAKİKA DİJİTALDE GEÇİRİLİYOR

2020 yılında Türkiye’deki internet kullanıcılarının sayısının 3,7 milyon kişi arttığını söyleyen Nihat Selçuk, “Kullanıcı sayısının yanı sıra, dijital mecralarda geçirilen süre de markalara dijital reklam yatırımlarıyla ilgili fikir veriyor. We Are Social’ın raporuna göre, Türkiye’de 16-64 yaş arası internet kullanıcıları günde ortalama 7 saat 57 dakika süresince internette aktif, dolayısıyla dijital reklamlarla karşılaşıyor. Bu sürenin 2 saat 57 dakikası ise Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında geçiyor. Böylesine uzun bir süreyi etkileyici görsel reklamlarla değerlendirmeyi başaran markalar, önemli faydalar sağlayabiliyor” diye konuştu.

DİJİTAL REKLAM ALANINDA YENİ İHTİYAÇLAR ORAYA ÇIKTI

Artan dijital reklam yatırımlarıyla birlikte, markaların içerik ihtiyaçları da önemli seviyede değişti. Hızlı, kaliteli, ekonomik ve sürdürülebilir üretim, markaların en önemli gündemi haline geldi.

HTML5’in Web 2.0 teknolojisine uyumlu yapılar sunarak kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkardığını söyleyen Nihat Selçuk, “Ekonomik ve kaliteli HTML5 servisi sunarak, dijital reklamlarla potansiyel müşterilerine ulaşmalarını sağlıyoruz. Google’ın resmi HTML5 tedarikçisi olarak süreçlerimizi zenginleştirmeyi ve dijital reklamlara yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyoruz. Halihazırda Dubai, İngiltere, Kanada ve Almanya’da verdiğimiz hizmeti, tüm dünyada yaygınlaştırmak istiyoruz. Türkiye’deki yüksek talebi karşılayan kaliteli hizmetlerin, yerli geliştiricilerin dünyaya açılmasına ivme kazandıracağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
 

PEGASUS BANNER ÇÖZÜMLERİ İÇİN WOLF’U SEÇTİ

2019’da başlayan Pegasus Havayolları - Wolf birlikteliğinin, 2021’de de devam ettiği açıklandı.

Açıklamada, “Dijital reklam çalışmaları kapsamında 1 yıl içerisinde Pegasus için bin 500 ’den fazla HTML5 banner üreten Wolf, halihazırda 300'den fazla markanın dijital reklam süreçlerine katkı sağlıyor. Wolf tek bir görselden dahi video kalitesinde animasyon içeren HTML5 bannerları, dakikalar içerisinde üreterek dijital reklam taleplerini karşılıyor” denildi.

Wolf’la olan iş birlikteliğine yönelik değerlendirmede bulunan Pegasus Havayolları Marka ve Segment Yönetim Ekibi de “Wolf ile hem Türkiye hem de yurt dışı pazarlardaki iletişim çalışmalarımız için farklı diller ve formatlarda banner içeriği üretimi yapıyoruz. Kampanya bazlı çalışmalarımızda zamanında ve hatasız teslim etkin sonuç için kritik. Markanın son dakika gelen kampanyalarda dahi zamanlamaları yakalayan hızlı üretim süreçleri ve yapıcı yaklaşımları, daha başarılı iş sonuçları almamız için bize gereken esnekliği sağlıyor” açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dijital Reklam Harcamaları
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