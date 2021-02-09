"2021'de 100 milyon kişinin sigarayı bırakması hedefleniyor”

İSTANBUL - Sigara kullanımı, tüm dünyada insan sağlığını tehdit eden kötü alışkınlar arasında öne çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 1 milyar 100 milyon sigara kullanıcısı bulunurken her yıl 8 milyondan fazla insan sigaradan dolayı hayatını kaybediyor. Nüfusa göre en çok sigara içen ülkelere bakıldığında ise yüzde 52,4 ile Kiribati ilk sırada gelirken Türkiye, yüzde 25,95 ile dünyada en çok sigara içen 40. ülke olarak konumlanıyor.

Akciğer kanserinden gırtlak kanserine, kalp hastalıklarından felce pek çok hastalığa neden olan ve günümüzde insanların Kovid-19’a yakalanma ve hayatlarını kaybetme risklerini de artıran sigara tehditine karşı Dünya Sağlık Örgütü 2021 yılı boyunca dünyada 100 milyon sigara içicisini sigara bırakma konusunda destekleme projesi başlattı.

Türkiye’de de 2004 yılından beri on binlerce insanı sigaradan kurtarmış olan Allen Carr Türkiye merkezi, Sigarayı Bırakmanın Kolay Yolu yöntemi ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından proje ortağı olarak seçildi.

“CANLI ONLİNE SEMİNERLER VE VİDEO EĞİTİMLERLE İÇİCİLERE DESTEK VERİLECEK”

Allen Carr yönteminin dünyanın en tecrübeli ve başarılı sigara bırakma yöntemi olarak kabul edildiğini belirten Allen Carr Türkiye Kurucusu ve Allen Carr Kıdemli Terapisti Emre Üstünuçar, “Allen Carr olarak 1983 yılından bu yana 50’den fazla ülkede 50 milyondan fazla sigara içicisini sigaradan kurtardık. Türkiye’de de 2004 yılından beri on binlerce insana sigarayı bıraktırmayı başardık. Bugün ise Allen Carr Türkiye merkezi olarak 2021 yılı boyunca Dünya Sağlık Örgütü’nün 100 milyon sigara içicisini sigarayı bırakmaları için destekleme projesinde yer alıyoruz. Bu kapsamda canlı online seminerler, video eğitimler ve dijital desteklerle 100 milyon sigara içicisine destek vereceğiz. Allen Carr Sigarayı Bırakmanın Kolay Yolu yöntemi ile temelde yan etkileri olabilecek hiçbir makine, araç veya ilaç kullanmadan, sigara içicilerinin irade gücüne ihtiyaç duymadan, psikolojik bağımlılıklarını bitiriceğiz” diye konuştu.

“SADECE TÜRKİYE DEĞİL, DÜNYANIN PEK ÇOK ÜLKESİ DESTEK ALACAK”

Allen Carr olarak kullandıkları sigara bırakma yöntemi ile sadece Türkiye’ye değil dünyanın onlarca ülkesine destek vereceklerini de söyleyen Emre Üstünuçar, “Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Çin, Rusya, İngiltere, İspanya, Brezilya, Meksika gibi onlarca ülke Dünya Sağlık Örgütü’nden Allen Carr yöntemiyle destek alacak. Bizlerle birlikte Dünya Sağlık Örgütü’ne bu projede Amazon, Google, Johnson&Johnson gibi sektörlerinin dünya liderleri de destek verecek. Bu noktada temennimiz, Sağlık Bakanlığımızın da Dünya Sağlık Örgütü gibi Türkiye’deki milyonlarca sigara içicisine destek vermek için Allen Carr yöntemini Türk halkına sunmayı gündemine alması” şeklinde konuştu.