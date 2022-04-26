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2020'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları sayısı yüzde 4,4 arttı

26 Nisan 2022 Salı 11:18
2020'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları sayısı yüzde 4,4 arttı

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'de 2020 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,4 arttı, toplam taşıt-kilometresi yüzde 0,3 azaldı.

TÜİK, 2020 yılı taşıt kilometre istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'de 2020 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 300 milyar 615 milyon kilometre yol kat edildi. Toplam taşıt-kilometrenin yüzde 54,4'ü otomobiller, yüzde 21,1'i kamyonetler, yüzde 13,6'sı kamyonlar, yüzde 4,3'ü motosikletler, yüzde 3,7'si minibüsler ve yüzde 2,9'u otobüsler tarafından yapıldı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI YÜZDE 4,4 ARTTI

Türkiye'de 2020 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarken, toplam taşıt-kilometresi yüzde 0,3 azalış gösterdi. Taşıt sayısı; motosikletlerde yüzde 5,4, otomobillerde yüzde 4,8, kamyonetlerde yüzde 3,7 ve kamyonlarda yüzde 1,8 artıp, otobüslerde yüzde 0,4 azalırken minibüslerde ise değişim yaşanmadı. Taşıt-kilometre ise kamyonlarda yüzde 8,8, kamyonetlerde yüzde 1,0, motosikletlerde yüzde 0,7 artarken, otobüslerde yüzde 8,9, minibüslerde yüzde 7,7 ve otomobillerde yüzde 1,9 azaldı.

OTOMOBİLLER ORTALAMA 12 BİN 474 KİLOMETRE YAPTI

Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde; 2020 yılında sırasıyla kamyonların 47 bin 400, otobüslerin 41 bin 272, minibüslerin 22 bin 747, kamyonetlerin 16 bin 132, otomobillerin 12 bin 474 ve motosikletlerin 3 bin 682 kilometre yaptığı hesaplandı.

Otomobiller tarafından 2020 yılında kat edilen mesafe taşıtların yakıt türlerine göre incelendiğinde; toplam taşıt-kilometrenin yüzde 49,3'ü dizel, yüzde 32,5'i LPG ve yüzde 18,2'si benzin yakıtlı otomobiller tarafından yapıldı. Türkiye'de 2020 yılında kat edilen toplam mesafe taşıtların yaş gruplarına göre incelendiğinde; en fazla yol yüzde 36,0'lık oranla taşıt filosunun yüzde 47,8'ini oluşturan, 12 yaş ve üstü taşıtlar tarafından yapılırken, bunu sırasıyla, yüzde 25,4 ile 4-7 yaş, yüzde 23,5 ile 0-3 yaş ve yüzde 15,1 ile 8-11 yaş grubu taşıtlar takip etti. Bu oran otomobillerde 12 yaş ve üstü otomobiller için yüzde 35,4, 0-3 yaş için yüzde 27,0, 4-7 yaş için yüzde 24,4 ve 8-11 yaş için yüzde 13,2 oldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik KurumuTrafiğe Kayıtlı Motorlu Kara Taşıtlar
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