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2 bin 916 vergi suçu raporu

Bakan Nebati: 2 bin 916 vergi suçu raporu düzenleyip suç duyurusunda bulunduk

27 Kasım 2022 Pazar 17:31
2 bin 916 vergi suçu raporu

ANKARA (DHA)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar TL'yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettik ve geri aldık, ilgililer hakkında 12 milyar TL'yi aşan tutarda vergi ve ceza önerdik. Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2 bin 916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Bakan Nebati, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi müfettişlerinin, terörün finansmanını önleme ve vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla yoğun şekilde mücadele ettiğini belirterek, "Bu doğrultuda bakanlığımızca yapılan analizler sonucunda talep ettiği veya aldığı vergi iadeleri riskli olduğu değerlendirilen mükellefler hakkında vergi incelemeleri yürütüyoruz. Yürüttüğümüz vergi incelemeleri ve denetimlerde masumiyet karinesini gözetmekle birlikte 85 milyon vatandaşımızın emanetinin bilincinde olarak Hazine'nin vergi kaybına neden olacak tüm vergi kaçakçılığı girişimleriyle mücadele edeceğiz. Bakanlığımız vergi müfettişlerince son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar TL'yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettik ve geri aldık, ilgililer hakkında 12 milyar TL'yi aşan tutarda vergi ve ceza önerdik. Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2 bin 916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Yaptığımız düzenlemeler ve teşviklerle yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemeye devam ederken; vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadeleriyle kamuyu zarara uğratmaya çalışanlarla etkin mücadeleye yönelik vergi incelemeleri ve denetimlerine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vergi SuçuNureddin Nebati
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