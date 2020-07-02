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2 bin 745 projeye, 970 milyon lira destek sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınma yatırımlarına son iki yılda 855 milyon lira hibe verdiklerini, bu yıl ise 13'üncü etap kapsamında kabul edilen 2 bin 745 projeye, 970 milyon lira daha destek sağlayacaklarını bildirdi.

02 Temmuz 2020 Perşembe 11:33
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2 bin 745 projeye, 970 milyon lira destek sağlanacak

ANKARA - Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 2006 yılında başlatılan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile, 81 ilde üretici gelirlerini artırmak ve çeşitlendirmek, yeni teknoloji içeren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla ekonomik ve altyapı yatırımlarına destek verdiklerini belirtti. Bu çerçevede; bitkisel, hayvansal ve su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, çiftçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kullanan sera, el sanatları, soğuk hava deposu ve kırsal turizm gibi konularda yatırımcılara yüzde 50 oranında hibe desteği sağladıklarını ifade eden Pakdemirli, "Son iki yılda, 2756’sı tamamlanan 2859 projeye 855 milyon lira hibe desteği verdik. Bu destek sayesinde kırsalda yaklaşık 1,8 milyar liralık yatırım yapılmış oldu. Bu yıl ise 13'üncü etap kapsamında, 1063’ü ekonomik yatırımlar, 1682’si de kırsal ekonomik altyapı yatırımları olmak üzere toplamda 2745 adet projeye destek sağlayacağız. Bu projelere de 970 milyon lira hibe sağlayacağız."

DESTEKLEME KAPSAMI DAHA DA GENİŞLEYECEK

Bakan Pakdemirli, 2021-2025 yıllarını kapsayan 4'üncü Dönem Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, yeni dönemde kapsamın daha da genişleyeceğini kaydetti. Pakdemirli, bu kapsamda, mevcut konulara ek olarak, tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, depolanması ve paketlenmesi, aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, su ürünleri yetiştiriciliği, ipekböceği yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları, yenilenebilir enerji üretimine bağlı olmaksızın yeni seraların yapılması, kanatlı yetiştiriciliği konularında destek vermeyi planladıklarını da dile getirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliKırsal Kalkınma Yatırımları2 Bin 745 Projeye970 Milyon Lira Destek
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