Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1441
ALTIN
501.444
DOLAR
8.3566
STERLİN
11.9225
EURO
10.1202
New York Başkonsolosluğu sekreter alacak
New York Başkonsolosluğu sekreter...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim elemanı alacak
H.Kalyoncu Üni. öğretim elemanı...
1994 model Lada Samara alıcısını bekliyor
1994 model Lada Samara...
Parke taşı temini ve döşenmesi işi 
Parke taşı temini ve...
Gayrimenkul satışı yapılacaktır
Gayrimenkul satışı yapılacaktır
İş fırsatları için hemen tıkla!

1994 model Lada Samara alıcısını bekliyor

1994 model Lada Samara alıcısını bekliyor

16 Mayıs 2021 Pazar 10:05
15 Okunma
1994 model Lada Samara alıcısını bekliyor

T.C. Uşak 1. İcra Dairesi, 1994 Model , LADA Marka , SAMARA HATCBACK Tipli aracı açık artırma usulü ile satacak. 

18/06/2021 günü, saat 11:00 - 11:05 arası yapılacak ihale, Uşak Merkezdeki Özer Otopark ve Yediemin İşletmesi: Kemal Öz Mah. Değermendere Cad. No: 2/A adresinde yapılacak. 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 18.000 TL. takdir edilen kıymetten başlayacak açık artırmada alıcı çıkmazsa, ikinci ihale 05/07/2021 günü, aynı yer ve saatte yapılacak. 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler buradan ulaşabilir.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Lada SamaraUşak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kırmızı elmas' hasadı başladı
'Kırmızı elmas' hasadı başladı
Maden üretimi ilk 3 ayda 306 milyon tonu aştı
Maden üretimi ilk 3 ayda 306 milyon tonu aştı
Frame Gayrimenkul, Türkiye’de  online open house dönemini başlattı
Frame Gayrimenkul, Türkiye’de  online open house dönemini başlattı
Çevikel: DOSABSİAD olarak insana yatırım yapıyoruz
Çevikel: DOSABSİAD olarak insana yatırım yapıyoruz
Her 4 markadan 3’ü az takipçili fenomenlerle çalışıyor
Her 4 markadan 3’ü az takipçili fenomenlerle çalışıyor
Turizm sektöründe gözler temmuz ayında
Turizm sektöründe gözler temmuz ayında
Deniz tutkunları "Bodrum YachtFest"te yatlar ile buluşacak
Deniz tutkunları "Bodrum YachtFest"te yatlar ile buluşacak
OSB Trakya Koordinatörü Noyan: Tam kapanma, üretim kaybının önüne geçecek
OSB Trakya Koordinatörü Noyan: Tam kapanma, üretim kaybının önüne geçecek
Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi
Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma