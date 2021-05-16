1994 model Lada Samara alıcısını bekliyor

T.C. Uşak 1. İcra Dairesi, 1994 Model , LADA Marka , SAMARA HATCBACK Tipli aracı açık artırma usulü ile satacak.
18/06/2021 günü, saat 11:00 - 11:05 arası yapılacak ihale, Uşak Merkezdeki Özer Otopark ve Yediemin İşletmesi: Kemal Öz Mah. Değermendere Cad. No: 2/A adresinde yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 18.000 TL. takdir edilen kıymetten başlayacak açık artırmada alıcı çıkmazsa, ikinci ihale 05/07/2021 günü, aynı yer ve saatte yapılacak.
İlanla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler buradan ulaşabilir.
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