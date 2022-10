152 otel Avrupalı emeklileri bekliyor

ANTALYA - Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rus lider Vladimir Putin'in AB üyesi ülkelerin gazını keseceğini açıklaması ve soğuk kış tahminleri, 3'üncü yaş grubu olarak adlandırılan emekli Avrupalıları tedirgin ediyor. Turizmciler, AB'de 150 milyon emeklinin sıcak tatil bölgelerinde kışı geçirmesiyle ilgili uzun süreli tatil paketleri hazırlıyor. Antalya'da otelciler tatil paketlerine olumlu bakarken, bölgede tatil yapan yaşlı Avrupalı turistler Antalya'nın en uygun destinasyon olduğunu söylüyor.



Sekizinci ayı geride bırakan Ukrayna- Rusya savaşı, tüm dünyada yaşamı olumsuz etkiledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in anlaşmalar olmasına rağmen Avrupa'ya verdikleri doğal gazı keseceğini açıklaması, artan enerji maliyetleri bu kıtada yaşayanları düşündürürken, özellikle 3'üncü yaş grubu sayılan emeklilerin kış sezonunu sıcak ülkelerde uzun tatiller yaparak geçirmesi planlanıyor. Almanya'daki Türk turizm temsilcilerince hazırlanan tatil paketlerinde, kış dönemine ilişkin birçok destinasyon için 56 günlük hazırlanan tatil turları satışı başladı. Türkiye'deki en popüler destinasyon Antalya'dan 152 otel kampanyada yer alıyor. Antalya'nın yanı sıra Kuşadası, İzmir, Bodrum, Marmaris gibi Ege kıyıları ile KKTC de kampanya kapsamında bulunuyor. Kampanyada 56 günlük rezervasyon için 4-5 yıldızlı her şey dahil sistem otellerde fiyatlar 1051- 9 bin 892 euro arasında değişirken, 2-3 yıldızlı otellerde 511 eurodan başlıyor. Bu kış enerji fiyatlarına gelen zamlarla zor durumda kalan Avrupa'daki emekliler, kışı evde geçirmek yerine Antalya veya diğer destinasyonlarda 2 ayı bulan tatili yapıp daha kazançlı çıkabilecek.



AVRUPA'DA 150 MİLYON EMEKLİ



Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, özellikle kış turizminde Türkiye ve Antalya'nın 'Turkish Riviera' adıyla anılan destinasyonda 3'üncü yaş grubu turistleri her zaman ağırladığına dikkati çekerek, "3'üncü yaş grubu turistleri özellikle kış aylarında Türkiye'de misafir etmek istiyoruz. Kış aylarında 3'üncü yaş grubu tatilci grubunun hareket kabiliyeti, ekonomik kabiliyeti çok daha üst düzeyde olduğu için, kış aylarında tatil yapabildikleri için bu grubun kış aylarında misafir edilmesi çok doğal bir şey. 150 milyon 3'üncü yaş grubu tatilcinin, emeklinin olduğu Avrupa'daki bu gruba yönelik kampanya yapılması gerekliliği çok doğru" dedi.



Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İtalya ve Portekiz gibi ülkelerin de kampanya yaptığını hatırlatan Kızıldağ, "Avrupa ülkelerinin de bize rakip olan destinasyonlarında çok ciddi çalışmaları var. Biz de bu alanda platformda yarışıyoruz, yarışacağız" derken, etkin politikalarla bu pastadan pay almak gerektiğine vurgu yaptı. Kızıldağ, kış dönemi turizminde geçen yıla oranla artış olduğunu da belirtti.



KRİZİ İYİ YÖNETİLDİ



Kızıldağ, özellikle pandemi sürecinde ve sonrasında Türkiye turizmini, hem kamu, hem özel sektörün iyi yönettiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:



"Bugün global turizmde 2019 rakamlarının 2023 yılında ancak yakalanabileceği varsayımı varken ve halen bu varsayım sürerken Türkiye pozitif ayrılarak, turizmde 2019 rakamlarını 2022'de geçiyor. Bu çok büyük bir başarıdır. Bu başarıda emeği geçen başta Turizm Bakanı olmak üzere bütün turizm bileşenlerine minnet borçluyuz. Beklentimiz kış sezonunun da çok iyi geçeceği yönünde. Burada sadece Avrupa'nın gaz krizi nedeniyle Avrupalıların üşüyeceği, donacağı varsayımından hareket etmek yanlış bir düşünce ve davranış olur."



Turizmci Kızıldağ, Türkiye'nin gelinen noktada dünya turizm hareketinde öncü ve örnek projelere imza attığını, bir sonraki boyutta '70 milyon turist 70 milyar dolar', daha ileriki boyutta da '100 milyon turist 100 milyar dolar' turizm gelirine doğru koşmak gerektiğini söyledi.



'TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİ MÜKEMMEL'



Antalya'da kış aylarını geçirecek olan Avusturyalı Walter Wiesingen, Ukrayna krizinin Avrupa'yı her anlamda etkilediğini belirterek, "Avrupa'da zor zamanlar bizi bekliyor, özellikle ısınma konusunda" dedi.



Enflasyonun da yaşamı etkilediğini belirten Wiesingen, "Bu yüzden ben de buradayım. Türkiye'de misafirperverlik fevkalade mükemmel. Burada kendimi iyi ve rahat hissediyorum. Herkese tavsiye ederim, Türkiye'ye gelsinler ve görsünler. Burada aylarca vakit geçirebilirler" ifadelerini kullandı.



Eşiyle Antalya'da kış tatilini geçiren Kurt Ender ise "Bölgenin havası iyi. Kış ve yaz sporları yapabiliyorum. Benim için mükemmel hava ve elverişli. Güzel bir oteldeyim. Hoş vakit geçirip tadını çıkarıyoruz. Kışın Türkiye fiyatlar açısından ekonomik ve makul. Bu durum bizim için olumlu. İspanya'ya gitmektense Türkiye'yi tercih ediyorum. Parasal olarak burada daha çok seçenek var" diye konuştu.