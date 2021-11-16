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15 katlı ultra lüks yolcu gemisi Kuşadası'na 900 turist getirdi

16 Kasım 2021 Salı 16:13
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15 katlı ultra lüks yolcu gemisi Kuşadası'na 900 turist getirdi

AYDIN - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde limana demirleyen Bahama bayraklı ultra lüks kruvaziyer gemi 'Norwegian Jade', çoğunluğu ABD'li 900 turist getirdi. 15 katlı yolcu gemisinden inen turistler esnafı sevindirdi.

Kruvaziyer turizminin Akdeniz'deki önemli duraklarından Kuşadası Limanı, Yunanistan'ın ekim ayında deniz hudut kapılarını Türkiye'ye açmasının ardından hareketli günler yaşıyor. Bahama bayraklı ultra lüks yolcu gemisi Norwegian Jade bu sabah Kuşadası Limanı'na geldi. 93 bin 502 ton ağırlığında, 295 metre uzunluğunda ve 33 metre genişliğindeki gemiyle, ilçeye, çoğu ABD'li bin turist geldi. 15 katlı kruvaziyer gemiden inen turistlerin bir kısmı Efes ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı. Tur programına katılmayanlar ise ilçe merkezinde kalıp turistik çarşıda alışveriş yaptı.

Norwegian Jade’nin gelecek yıl da Kuşadası'na birçok kez sefer gerçekleştireceği bildirildi.

Pandemi süreci sonrasında kruvaziyer seferlerinin tekrar başlamasının Türkiye turizmi açısından çok önemli bir gelişme olduğunu belirten Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, "Gelecek yıl Kuşadası Limanı, ciddi bir büyüme gösterecek. Zor günleri geride bırakmaya başladık" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
15 Katlı Ultra Lüks Yolcu GemisiKuşadasıTurist
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