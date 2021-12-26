148 gros tonilatoluk akaryakıt tankeri satılacak

1999 inşa tarihli, 32,10 Metre tam boyunda, 6,00 Metre eninde, 3,00 Metre derinliğinde, 148 gross tonilatoluk, yaklaşık 101,54 ton boş ağırlığı (Lightship) olan Milli Gemi Sicilinin İstanbul-22060. Sırasında tescilli MEDİHA ANA isimli Petrol/Akaryakıt Tankeri İstanbul İli Haliç mevkiinde mevcut haliyle tehlike oluşturduğundan dolayı 618 Sayılı Limanlar Kanununun 7. Maddesi uyarınca, 2886 Sayılı Kanun kapsamında İstanbul Liman Başkanlığı tarafından AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, akaryakıt tankeri, 320.000 TL. tahmini satış bedeli ile 21 Ocak 2022 tarihinde saat 14.00’te Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No:33 Karaköy-Beyoğlu/İstanbul adresindeki İstanbul Liman Başkanlığı 3. Kat Toplantı Salonu’nda satışa sunulacak.