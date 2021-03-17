Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1584
ALTIN
418.708
DOLAR
7.4998
STERLİN
10.4271
EURO
8.9336
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88...
TOKİ'den vadeli olarak 137 konut, 120 iş yeri satışı
TOKİ'den vadeli olarak 137...
300 adet S plaka 30 yıl süreli kiraya verilecek
300 adet S plaka...
Koruma ve Güvenlik görevlileri alacak
Koruma ve Güvenlik görevlileri...
Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak
Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

108 hurda gemiden ekonomiye 450 milyon dolar katkı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kontrolünde geçen yıl geri dönüşümü sağlanan 108 hurda gemiden ekonomiye 450 milyon dolar katkı sağlandı.

17 Mart 2021 Çarşamba 11:47
9 Okunma
108 hurda gemiden ekonomiye 450 milyon dolar katkı

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gemi Geri Dönüşüm Sektörü, demir çelik fabrikaları ve haddehanelerin hurda hammadde ihtiyaçlarının sağlanması ve hurda hammadde ithalatının düşürülmesine katkı sağlıyor. Türkiye'de gemi söküm bölgesi olan İzmir Aliağa Gemi Söküm Bölgesinde, 22 adet gemi geri dönüşüm firması faaliyet gösteriyor. Sökülmek üzere Türkiye'ye gelen gemiler incelenerek kayıt altına alınıyor. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü teknik elamanlarınca gemi yerinde inceleniyor ve söküm sahasının fiziki şartlara uyup uymadığı kontrol ediliyor ve gemilerin dönüşümü başlıyor. Bu kapsamda geçen yıl çelik ağırlıkları 855 bin ton olan 108 geminin geri dönüşümü sağlandı.

EKONOMİYE 450 MİLYON DOLAR KATKI

Çelik ağırlıkların yüzde 14'ünü kuru yük, yüzde 25'ini platform, yüzde 4'ünü romorkör, yüzde 1'ini duba-barç, yüzde 11'ini tanker, yüzde 19'unu yolcu ve yüzde 26'ısı da diğer gemilerden oluştu. 108 geminin geri dönüşümü ile ekonomiye ise yaklaşık 450 milyon dolar katkı sağlandı. Son 5 yılda ise toplamda dönüştürülen 703 gemiden ekonomiye sağlanan katkı ise 1,2 milyar doları geçti. Geçen yıl 1300 kişinin doğrudan istihdam edildiği gemi geri dönüşüm sektöründe, dönüşüme bağlı olarak gelişen, gemi yan sanayi, tekne bakım/tamir sanayi haddehaneler, müteahhitler, taşeronlar, nakliyeciler yardımcı hizmetler ile birlikte yaklaşık 10 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanmış oldu.

DHA

Son Güncelleme: 17.03.2021 11:54
Anahtar Kelimeler:
108 Hurda GemiEkonomiKatkı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
IMF büyük şirketlerin artan piyasa güçlerine dikkat çekti
IMF büyük şirketlerin artan piyasa güçlerine dikkat çekti
Bakan Selçuk: SGK'ya ait 5 hizmet daha e-Devlet'te
Bakan Selçuk: SGK'ya ait 5 hizmet daha e-Devlet'te
Ülkemizde, karayolu yük taşımasında en yoğun trafik “Kocaeli- İstanbul” arasında gerçekleşiyor
Ülkemizde, karayolu yük taşımasında en yoğun trafik “Kocaeli- İstanbul” arasında gerçekleşiyor
İŞ ADAMI GENEŞ'TEN BÜYÜK BAŞARI 
İŞ ADAMI GENEŞ'TEN BÜYÜK BAŞARI 
10. Lojistik ve Ticaret Buluşmaları yarının lojistikçilerini buluşturacak
10. Lojistik ve Ticaret Buluşmaları yarının lojistikçilerini buluşturacak
'4 Gün 4 Gece İndirimi' başladı
'4 Gün 4 Gece İndirimi' başladı
TÜGİAD GENEL BAŞKANI ÇEVİKEL: REFORM PAKETİ, UMUT VERDİ VE EKONOMİNİN TÜM TARAFLARINI KAPSIYOR DEDİ..
TÜGİAD GENEL BAŞKANI ÇEVİKEL: REFORM PAKETİ, UMUT VERDİ VE EKONOMİNİN TÜM TARAFLARINI KAPSIYOR DEDİ..
DOSABSİAD BAŞKANI ÇEVİKEL: SANAYİCİNİN YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ..
DOSABSİAD BAŞKANI ÇEVİKEL: SANAYİCİNİN YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ..
Mühendisler endüstriyel tesislerde dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor
Mühendisler endüstriyel tesislerde dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma