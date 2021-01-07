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100 milyar Dolarlık Türk lojistik sektörü 2021’e umutla girdi

07 Ocak 2021 Perşembe 10:34
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100 milyar Dolarlık Türk lojistik sektörü 2021’e umutla girdi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Her gün yaklaşık 450 bin kamyon FTL (Tam Kamyon Yük) taşımanın yapıldığı Türkiye’de, yollardaki kamyon sayısı 856 bin civarında. 1,2 Milyon SRC Belgeli kamyon şoförü, ekmeğini doğrudan kamyonundan yiyor. Mal taşımalarının %90’ının karayollarıyla yapıldığı ülkemizde, nakliye sektöründe bir günde dönen navlun ücreti 1 milyar TL’nin üzerindedir. 2020 yılında pandemi sırasında lojistik sektörü hareketli günler yaşadı. 100 milyar dolarlık Türk lojistik sektörü 2021’e umutlarla girdi. 

Lojistik sektörü hareketli günler geçiriyor

Geçtiğimiz yıl pandemide Türk lojistik sektörünün oldukça hareketli olduğunu kaydeden TTT Global Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl, Avrupa’nın hemen yanında önemli bir üretim üssü konumunda olan Türkiye, gıda ve hijyen başta olmak üzere artan iç pazar ve dış pazar talebiyle birlikte lojistik performansında ciddi bir yükseliş ivmesi yakaladı. Aynı zamanda toplam perakende pazarı içinde e-ticaretin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son bir yıl içinde büyük atak yaparak 2 kattan fazla büyümesi ve %15’lere ulaşması, lojistik sektörünü hem FTL, hem de kargo trafiği anlamında oldukça hareketlendirdi. Binlerce şubesi olan perakende zincirleri, sanal mağazalara ve evlere servise odaklandı. Evler, ofis-eve dönüştükçe tüketimi de tetikledi. Türkiye’de e-ticaret kanalları geçen yıla oranla %150, sanal market alışverişi %250’lerin üzerinde büyüdü ve 5 yılda beklenen e-ticaret pazarındaki büyüme sadece 11 ayda gerçekleşti. Tüm bu gelişmeler neticesinde pandemide lojistik sektörü hareketli günler geçiriyor. 2021’de Türkiye’deki karayolu taşımalarda önemli bir artış bekleniyor. e- Ticaretin bir önceki yıla göre katlanarak büyümesi bu artışı tetikleyecektir.  Artık üreticiler, müşterilerine gönderdikleri malların tüm taşıma yolculuğunu anbean izlemek, indirme-bindirme süreçlerinde gerçek-zamanlı, konum-tabanlı hakim olmak, canlı rapor alabilmek istiyorlar. Yükleri teslim ettikleri kamyoncuların güvenilirliğini teyit etmeyi bekliyorlar. Nakliye sürecinde problem olmadan haberdar olabilmeyi ve ön alabilmeyi bekliyorlar. Bu noktada, arttırılmış zeka ile desteklenen dijital çözümleriyle dünyanın dikkatlerini üzerine çeken Türk lojistik teknolojileri startup’ı TIRPORT, ülkemizde ve globalde lojistik sektörünün uçtan uca dijital dönüşümüne liderlik ediyor” dedi.

30 yılda dünya ticareti 2 kat büyüyecek, mal üretimi 40 trilyon doları bulacak

Dünyada lojistik endüstrisinin ne kadar hayati bir önem taşıdığının pandemide bir kez daha gözlendiğini anlatan TTT Global Başkanı Dr. Akın Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Dünya, Covid-19’a hazırlıksız yakalandı. Hayatın eve sığabilmesi için birilerinin üretim yapmaya devam etmesi ve kamyonların yollarda olmasının kaçınılmazlığı görüldü. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) verilerine göre; küresel mal üretimi 2019’da %2.8 düşüşle 18.9 trilyon dolar civarında gerçekleşmişti. 2020’de bu rakam bir miktar daha düşüşle 18 trilyon dolar civarında seyretti. Dünya ekonomisinin 2021’de yeniden yükselişe geçmesi ve %5 büyümesi bekleniyor. Dünyanın bir yerinde üretilen mal, uluslararası ticaret koşullarında ortalama 6.500-7.000 kilometre yol yaparak müşterisine ulaşabiliyor. Önümüzdeki yıllarda nitelikli pazarlara erişim çok daha önemli hale gelecek. 30 yıl içinde Dünya ticaretinin en az 2 kat büyümesi ve mal üretiminin 40 trilyon doları bulması bekleniyor. Dünyada gerçekleşen ticaretin 1/3’ü bir şekilde lojistik ile ilgilidir. Ürettiğiniz malları, müşterinin beklentilerine uygun şartlarda ona zamanında ulaştıramazsanız üretmenizin anlamı kalmaz. Tedarik sisteminin temel dayanacağı tedarikin sürekliliği ve sürdürülebilirliğidir. Ticaretin %99’u lojistiktir. Uluslararası ticarette lojistik maliyetler (nakliye ve depolama dahil) ürün maliyetinin bazen %60’ına kadar yükselebilir. Birçok üründe %20-25’ler seviyesindedir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde lojistik sektörü hayati önemini daha da arttıracaktır. Nitekim, sadece Covid-19 aşılarının bile dünyaya dağıtımı tek başına sektörde büyük bir heyecan yaratmıştır. Covis-19 aşıları, 1 trilyon dolara varan yeni bir ticari hareketlenmenin önünü açmıştır, bunun içinde soğuk zincir depolama ve nakliye giderleri %40’lara yakın gerçekleşecektir” şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 07.01.2021 10:37
Anahtar Kelimeler:
100 Milyar Dolarlık Türk Lojistik Sektörü 2021e Umutla GirdiDinçer Karacalar
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