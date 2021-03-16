Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1564
ALTIN
418.834
DOLAR
7.5047
STERLİN
10.3830
EURO
8.9617
Koruma ve Güvenlik görevlileri alacak
Koruma ve Güvenlik görevlileri...
Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak
Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli...
SGK'ya ait 17 gayrimenkul satışa çıkarıldı
17 gayrimenkul satışa çıkarıldı
Gazi Üniversitesi’ne sürekli işçi alımı yapılacak
Gazi Üniversitesi’ne sürekli işçi...
Çeşme'de 88 adet arsa satılacak
Çeşme'de 88 adet arsa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

10. Lojistik ve Ticaret Buluşmaları yarının lojistikçilerini buluşturacak

Ticaret ve lojistiğin geleceğini yarının lojistikçilerinin önünde tartışmak, lojistik ve ticaret sektörünün bugünü ve yarını hakkında büyük resmi paylaşmak amacıyla düzenlenen 10. Lojistik ve Ticaret Buluşması Maltepe Üniversitesi’nde düzenlenecek.

16 Mart 2021 Salı 10:23
4 Okunma
10. Lojistik ve Ticaret Buluşmaları yarının lojistikçilerini buluşturacak

Lojistik ve Ticaret Buluşması bu yıl 10’uncu kez akademisyen, bürokrat ve sektör temsilcileriyle öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Etkinlik, özellikle lise öğrencileriyle Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinde okuyan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin ilgisini çekmeyi amaçlıyor. 18 Mart 2021 Perşembe günü 09:30’da açılış konuşmalarıyla başlayacak olan 10. Lojistik ve Ticaret Buluşması, “Küresel Salgında Kriz Yönetimi ve Yeni Normal”, “Küresel Ticarette Yeni Trendler” başlıklı oturumlarda Türkiye’nin bu alandaki en önemli isimleri bir araya gelecek. Etkinlikte “Yılın Lojistik Şirketi ve Dış Ticaret Şirketi Ödül Töreni” de yapılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TicaretLojistikMaltepe Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkemizde, karayolu yük taşımasında en yoğun trafik “Kocaeli- İstanbul” arasında gerçekleşiyor
Ülkemizde, karayolu yük taşımasında en yoğun trafik “Kocaeli- İstanbul” arasında gerçekleşiyor
İŞ ADAMI GENEŞ'TEN BÜYÜK BAŞARI 
İŞ ADAMI GENEŞ'TEN BÜYÜK BAŞARI 
'4 Gün 4 Gece İndirimi' başladı
'4 Gün 4 Gece İndirimi' başladı
TÜGİAD GENEL BAŞKANI ÇEVİKEL: REFORM PAKETİ, UMUT VERDİ VE EKONOMİNİN TÜM TARAFLARINI KAPSIYOR DEDİ..
TÜGİAD GENEL BAŞKANI ÇEVİKEL: REFORM PAKETİ, UMUT VERDİ VE EKONOMİNİN TÜM TARAFLARINI KAPSIYOR DEDİ..
DOSABSİAD BAŞKANI ÇEVİKEL: SANAYİCİNİN YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ..
DOSABSİAD BAŞKANI ÇEVİKEL: SANAYİCİNİN YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ..
Mühendisler endüstriyel tesislerde dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor
Mühendisler endüstriyel tesislerde dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor
“2021'de dijital reklam harcamaları 5,5 milyar lirayı aşacak”
“2021'de dijital reklam harcamaları 5,5 milyar lirayı aşacak”
Kovid-19’un kadın çalışanlar üzerindeki etkisi araştırıldı
Kovid-19’un kadın çalışanlar üzerindeki etkisi araştırıldı
Adana Havalimanı'nda 1.944 m² ticari alan kiraya verilecek
Adana Havalimanı'nda 1.944 m² ticari alan kiraya verilecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma