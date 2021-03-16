10. Lojistik ve Ticaret Buluşmaları yarının lojistikçilerini buluşturacak

Lojistik ve Ticaret Buluşması bu yıl 10’uncu kez akademisyen, bürokrat ve sektör temsilcileriyle öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Etkinlik, özellikle lise öğrencileriyle Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinde okuyan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin ilgisini çekmeyi amaçlıyor. 18 Mart 2021 Perşembe günü 09:30’da açılış konuşmalarıyla başlayacak olan 10. Lojistik ve Ticaret Buluşması, “Küresel Salgında Kriz Yönetimi ve Yeni Normal”, “Küresel Ticarette Yeni Trendler” başlıklı oturumlarda Türkiye’nin bu alandaki en önemli isimleri bir araya gelecek. Etkinlikte “Yılın Lojistik Şirketi ve Dış Ticaret Şirketi Ödül Töreni” de yapılacak.