19 Şubat'ta Netflix'te gösterime girecek olan bir belgeselden bahsedeceğim sizlere... Einstein ve Atom Bombası... Einsten'ın Nazi Almanya'sından kaçısından sonra neler yaşandığına odaklanan belgeselde... Arşiv görüntülerden ve Einstein'ın sözlerindende faydalanılmış. Bir dahinin zihnini ve açık bir şekilde inceliyor. Drama şeklinde olan belgesel için müthiş bir cast çalışması yapılmış. İngiliz yapımı olan belgeselin oyuncu kadrosunda Aidan McArdle, Andrew Havill, Rachel Barry, Helena Westerman, Leo Ashizawa, Jay Lewis Mitchell, Simon Markey, James Musgrave, Simon Haines yeralıyor. Senaryo ise Philip Ralph'e ait...

20. yüzyılın en büyük zekasının düşünce dünyasına ve iç dünyasına yolculuk yapan belgesel Einstein'ın o dönem yaşadıklarına ışık tutuyor. Ayrıca İkinci Dünya Savaşında yaşananlarada Einstein'ın gözünden bir bakış atıyor. Einstein ve Atom Bombası belgeseli... O tarihlerde yaşanan olaylar arasında tarihin tozlu sayfalarında siyah beyaz bir yolculuğa çıkarıyor bizleri... Tarihe meraklı bir kişi olarak belgeseli sabırsızlıkla bekliyorum. Nazi Almanya'sı döneminde geçen bir çok film ve belgesel izlememe rağmen bu tür yapımlar dikkatimi çekiyor. Fury, Operasyon Valkyrie, Hayat Güzeldir, Piyanist, Schindler'in Listesi, Jojo Rabbit, Soysuzlar Çetesi beğendiğim filmler arasındadır. Bir de ilk yazımda yazdığım Netflix'te yayınlanan bir mini dizi olan “Göremediğimiz Tüm Işıklar” diziside favorilerim arasındadır. Şimdide Einstein'ın yaşamına kısa bir gözatalım.

Aşkenazim"Aşkenazi Yahudi bir ailede dünyaya gelen Einstein, yaşamının ilk yıllarını Münih'te geçirdi. Lise eğitimini ve yüksek eğitimini İsviçre'de tamamladı; fakat bir üniversitede iş bulmada yaşadığı zorluklar nedeniyle bir patent ofisinde müfettiş olarak çalışmaya başladı. 1905 yılı Einstein için bir mucize yıl oldu ve o dönemde kuramları hemen benimsenmemiş olsa da ileride fizikte devrim yaratacak olan dört makale yayımladı. 1914 yılında Max Planck'ın kişisel ricası ile Almanya'ya geri döndü. 1921 yılında fotoelektrik etki üzerine çalışmaları nedeniyle Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Nazi Partisi'nin iktidara yükselişi nedeniyle 1933'te Almanya'yı terk etti ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti. Ömrünün geri kalanını geçirdiği New Jersey eyaletinin Princeton ilçesinde ölmüştür.

Albert Einstein, özel görelilik ve genel görelilik kuramları ile iki yüzyıldır Newton mekaniğinin hakim olduğu uzay anlayışında bir devrim yaratmıştır. Sadece matematik hesaplamalar ve denklemler ile oluşturduğu kuramları sonradan deneysel olarak defalarca doğrulanmıştır. E = mc2 denklemi ile formüle ettiği kütle-enerji eşdeğerliği yıldızların nasıl enerji oluşturduğuna açıklama getirmiş ve nükleer teknolojinin önünü açmıştır. Fotoelektrik etki ve Brown hareketine getirdiği matematiksel açıklamalar, modern fiziğe diğer katkıları arasındadır. Ömrünün büyük bir kısmını bütün kuramları birleştiren bir birleşik alan kuramı yaratmaya çalışarak geçirmiş ama bu çabaları sonuçsuz kalmıştır. Einstein kuantum mekaniğinin bazı sonuçlarına, özellikle belirsizlik ilkesine oldukça şüpheci yaklaşmış fakat bu yaklaşımlar ileride geniş kabul görmüştür.

Einstein, Nazilerin nükleer bomba geliştirmesi endişesiyle ABD başkanı Franklin D. Roosevelt'e bir mektup göndermiş, ABD'nin nükleer çalışmalara başlamasını tavsiye etmiştir. Holokost sonrası Yahudilerin kendi ülkelerine sahip olması gerektiği fikrini savunmuş, İsrail'in kuruluşuna destek vermiştir. Çeşitli söyleşilerinde Yahudilik dinine ve diğer kutsal kitaplara inanmadığını belirtmiş, sosyalizme sempati duyan bir makale yayımlamıştır. Bertrand Russell ile birlikte nükleer silahlara karşı bir manifestoda yayımlamıştır.

1999'un sonlarında 100 ileri gelen fizikçiyle gerçekleştirilen milenyum oylamasında Einstein, tüm zamanların en iyi fizikçileri arasında 1. sırayı almıştır.

Einstein, hayatı boyunca 300’den fazla bilimsel makale yayımlamıştır, ayrıca 150’den fazla bilim dışı çalışmaları da olmuştur. Başarıları ve eserleri nedeniyle Einstein sözcüğü, “dâhi” ile eş anlamlı olarak kullanılmaya başlanmıştır.