Ehliyetsiz sürücü B.A. (17) idaresindeki 22 SA 116 plakalı otomobil ile E.K. (51) yönetimindeki 39 LC 006 plakalı traktör, Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Şevval Varol'un (17) hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Varol'un cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kaynak: AA