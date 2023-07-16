Kendi egolarının kölesi olmuş bir kişi başkalarına karşı her zaman kötüdür. Bilinçli bir davranış değildir aslında bu, gayri ihtiyari bir tavırdır. Tek amacı kendi egosunu tatmin etmektir, dünya umurunda değildir. Bu şekilde mutlu hisseder kendini. Karşısındakini ezerek ezikliğini kapatmak ister. Soyutlamıştır kendisini diğer insanlardan, yüksek duvarlarla çevrili bir kaleye sığınmıştır. Sığınmıştır diyorum çünkü bir şeylerden kaçıyordur

aslında. Kendinden kaçıyordur. Başkalarının görece mükemmel hayatında hep kendi eksik noktasını gördüğü için kaçıyordur. Kendince kendi iyiliği için uzak duruyordur ama işin aslı egosunun tutsağı olarak yalnızlığa hapsolmuştur. Hiçbir şeyden mutlu olamazlar bu insanlar hayatta. Ne evlerinde ne de sosyal ortamlarında. Bunlar egolarının kölesidir.

Nedendir peki bu ego, ego dediğimiz şey nedir...! İnsanlar kendi eksikliklerini bilirler, için için rahatsız eder onları bildikleri. Aynaya her baktığında alnındaki uğursuz sivilceye takılan bir göz gibi. Bakışlarını ondan kaçırıp güzel

gözlerine, dolgun dudaklarına odaklamaya çalışsan bile alnının tam ortasında kocaman bir sivilce olduğunu bilmek.. Ve bunu sıkıp içindeki irini patlatmak yada tedavi etmek varken görmezden gelmek, makyajla örtbas etmek. Böyle bir şeydir ego.

Egosu yüksek olan insanları aksi bir fikir ikna etmek zordur. Tamamı ile bir savunma stratejisinin bu. İçindeki ezikliklerin dışa vurmasından korkar insanlar. Kendilerini bu şekilde kamufle ederler, gard alırlar. Aksinin doğru olduğunu bilse bile yine de aksilik yapar direnir. İnsanlar derken genelleme yapmamak gerek, zayıf

insanlar demek daha doğru. Elbette zayıflıktan bahsederken kilo değil kastettiğim :) Karater zayıflığı, özgüven eksikliği, sevgi yoksunluğu ve aykırı tercihleri sonrası dışlamışlık sendromu. Bu hal durumlarını kendi içinde çözümleyemeyen kişilerin ruh hali ile düşünün egoyu. Kimbilir ne hayal kırıklıkları yatar geçmişinde, nelerin üstünü kapamak için kendisini böylesine güçlü, böylesine iddialı ve ulaşılmaz göstermeye çalışmakta acaba ki çok zor ve fikren, zikren, bedenen yorucu bir şeydir bu.. Ve kimbilir kalp kırıklıklarını giderebilseydi veya en azından bunları anlatıp rahatlayabileceği

güvenilir, sağlam bir dostu olsaydı hayatta, senin benim gibi normal davranışlar sergilerdi, böylesine komik ve itici bir insana dönüşmezdi.

Yalancı mıyım?