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Yüzlerce Genç 1 Nisan’da Afetlere Dirençli Bir Türkiye için İklim Eyleminde

Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce genç, dün depremlere ve iklim afetlerine dirençli bir Türkiye için iklim eylemindeydi.

02 Nisan 2023 Pazar 13:44
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Yüzlerce Genç 1 Nisan’da Afetlere Dirençli Bir Türkiye için İklim Eyleminde

İSTANBUL- Genç İklim Hareketi adı altında bir araya gelen gençlik grupları, 1 Nisan’da Antalya, Denizli, Edirne ve İstanbul’da gerçekleştirdikleri iklim eylemlerinde tüm adaylara seslendi. 11 ili sarsan ve binlerce can kaybına neden olan Büyük Güneydoğu Depremi’nin, yıllardır bölgedeki deprem tehdidini gündeme getirmeye çalışan bilim insanlarına kulak verilmemesinden dolayı bu kadar büyük felaket yarattığına dikkat çektiler. Gençler, “Bu afet sonrasında ülkece fark ettik ki; alanında uzman bilim insanlarını dinlenmediğinde, doğa olayları felakete dönüşüyor. Bilim insanları yıllardır iklim krizi ile ilgili uyarılarda bulunuyor, karar alıcılar ise bu ikazlara yine kulak vermiyorlar. Bizler, iklim krizinin da benzer bir felakete dönüşmesini engellemek istiyoruz. Bu sebeple tüm adaylar, siyasi partiler ve milletvekillerinden bilimi dinlemelerini istiyoruz: İklim afetleri ve depremle mücadeleyi seçim vaatleriniz arasına ekleyin.” dedi. 

HABER:  TAYYİP SALİH YILMAZ 

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Yüzlerce Genç Afetlere Dirençli Bir Türkiye Için İklim EylemindeDepremlere
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