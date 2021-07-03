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YÖK’ten 7 yeni doktora ve yüksek lisans programına onay geldi

03 Temmuz 2021 Cumartesi 15:04
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YÖK’ten 7 yeni doktora ve yüksek lisans programına onay geldi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü tarafından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na yapılan yeni lisansüstü programlarının açılması yönündeki teklif kabul edildi. Kararın ardından Üniversite bünyesinde 2021-2022 Akademik Dönemi itibariyle 7 farklı doktora ve yüksek lisans programının daha eğitimi başlatılacak.

BUÜ Rektörlüğü’nün yıl içerisinde YÖK’e yaptığı yeni yüksek lisans programlarının açılması teklifi YÖK Başkanlığı tarafından uygun görüldü. Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen YÖK Yürütme Kurulu Toplantısı’nda alınan kararlar ile BUÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası Türk Dünyası Müzikleri Anabilim Dalı kurularak disiplinlerarası Türk Dünyası Müzikleri Tezli Yüksek Lisans Programı açılması, Erken Çocuklukta Ahlak ve Değerler Eğitimi Anabilim Dalı kurularak disiplinlerarası Erken Çocuklukta Ahlak ve Değerler Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması ve yine Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde disiplinler arası Göç Araştırmaları Anabilim Dalı kurularak disiplinlerarası Göç Araştırmaları Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması uygun görüldü. Gerçekleştirilen toplantıda BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise disiplinler arası Biyoteknoloji Anabilim Dalı kurularak disiplinler arası Biyoteknoloji Doktora Programı açılması, disiplinler arası Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Anabilim Dalı kurularak disiplinler arası Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Tezli Yüksek Lisans Programı açılması, disiplinle rarası Eklemeli İmalat Anabilim Dalı kurularak disiplinler arası Eklemeli İmalat Tezli Yüksek Lisans Programı açılması ve Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı açılmasına da onay verildi.

EĞİTİM KALİTEMİZİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Alınan kararlar ve açılacak yeni bölümler hakkında değerlendirmede bulunan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitenin hedefleri doğrultusunda gerekli akademik ve bilimsel alt yapının tamamlanması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurguladı. Akademik çeşitliliğin arttırılması ve öğrencilerin iş dünyasına daha donanımlı bir şekilde hazırlanması amacıyla yüksekokul, fakülte ve enstitülerdeki eğitim programlarını çeşitlendirdiklerini aktaran Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Bursa Uludağ Üniversitesi yönetimi olarak hangi alanda olursa olsun ‘Daha İyisini’ yapabilmeyi arzu ediyoruz. Değişen dünya ve gelişen teknolojik atılımlara rağmen bizler aynı eğitimleri vermeye devam edemeyiz. Bu doğrultuda akademik altyapımızı ve eğitim programlarımızı güncelleme ihtiyacı hissediyoruz. İş dünyasından gelen talepler doğrultusunda yeni bölümler ve programlar açmaya gayret ediyoruz. Diğer yandan öğrencilerimizi de mezuniyet sonrasına en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz. İşte bu hedefle 7 yeni farklı program açılması için YÖK Başkanlığımıza yazı yazdık. Tekliflerimiz kabul edildi. Vakit kaybetmeden gerekli alt yapıların oluşturulması noktasında hazırlıklara başladık. 2021-2022 akademik yılında bu programları hazır hale getirmiş olacağız ve öğrenci alımlarına başlayacağız. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum şeklinde konuştu.

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YÖKten 7 Yeni Doktora Ve Yüksek Lisans Programına Onay Geldi
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