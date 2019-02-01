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YÖK'ten önemli uyarı: İtibar etmeyin!

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) merkezi yurt dışında bulunan yabancı üniversitelerin Türkiye'de, apartman dairelerinde sözde şubeler açtığı ve mezunlar verdiğinin belirlendiği açıklanarak, hiçbir usul ve esasa uymayan bu yapılanmalara itibar edilmemesi istendi.

YÖK'ten önemli uyarı: İtibar etmeyin!

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) merkezi yurt dışında bulunan yabancı üniversitelerin Türkiye'de, apartman dairelerinde sözde şubeler açtığı ve mezunlar verdiğinin belirlendiği açıklanarak, hiçbir usul ve esasa uymayan bu yapılanmalara itibar edilmemesi istendi.

01 Şubat 2019 Cuma 17:32
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YÖK'ten önemli uyarı: İtibar etmeyin!

ANKARA - YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumları ile ilgili düzenlemelerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu maddesi ile belirlendiği, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversitelerin ancak devlet tarafından kanunla devletin gözetimine ve denetimine tabi olarak kurulabileceğine dikkat çekildi. Üniversiteler ile bağlı birimlerin kuruluş ve işleyişlerinin kanunla düzenlendiğine vurgu yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Son günlerde Kurulumuza yapılan başvuru ve ihbarlardan, merkezi yurt dışında bulunan yabancı üniversitelerin ülkemizde sözde şubeler açtığı ve mezunlar verdiği anlaşılmaktadır. Asıl merkezleri Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde olan ve ülkemizde Gaziantep, Mersin, Antakya, Urfa, Bursa, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde 'üniversite kampüsü ya da şubesi' adı altında apartman dairelerinde gayri resmi olarak faaliyet gösteren sözde üniversite şubelerinin, sosyal medya aracılığıyla öğrenci toplamaya çalıştığı tespit edilmiştir. Sözde üniversite eğitiminin, apartman dairelerinde ya da uzaktan eğitim yolu ile yükseköğrenimin gerektirdiği nicelik ve nitelikten yoksun olarak, ülkedeki sığınmacılara yönelik verildiği, öğrencilerin orijinal diplomalarla mezun edildiği anlaşılmıştır."

YÖK tarafından kuruluş ve işleyişine dair hiçbir yasal dayanağı olmayan, resmi statüsü bulunmayan, eğitim ve öğretim açısından ülkedeki hiçbir usul ile esasa uymayan bu yapılanmalara itibar edilmemesi istendi. Açıklamada, "Ülkemizin gelişmekte olan yükseköğretim sistemini ve kalitesini bu tür yıkıcı etkilerden korumak için tanınmayan ve ülkemizde yasal olmayan bir başka ülkede bulunan üniversiteye ait yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak reddedileceği hususu kamuoyumuzun bilgisine saygıyla sunulur" denildi. 

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YÖKUyarı
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