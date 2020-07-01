YÖK'ten, 'İstanbul Şehir Üniversitesi' ile ilgili flaş karar!

Diplomaların nasıl düzenleneceği yönünde bilgilendirme de yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunda kayıtlı olup garantör üniversitede eğitime devam ederek mezuniyete hak eden öğrencilerin diplomaları, garantör üniversitenin (Marmara Üniversitesi) ismi ile düzenlenecektir. Öğrencinin transkriptinde faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunda almış olduğu dersler belirtilir. Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumundaki mevcut programların, garantör üniversitede bulunmaması halinde, bu programlar Yükseköğretim Kurulu tarafından garantör üniversite olan Marmara Üniversitesinde açılır. Öğrencilerin faaliyet izni kaldırılan üniversitedeki eğitim ve öğretime ilişkin statüleri (bulunduğu dönem, azami süresi vb) mevcut mevzuat uyarınca devam eder. Yabancı uyruklu öğrenciler de diğer öğrenciler gibi garantör üniversitede (Marmara Üniversitesi) kayıtlı olduğu programda eğitim ve öğretime devam edecektir. Önlisans ve lisans öğrencileri 'Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik' hükümlerine, lisasüstü öğrencileri ise 'Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği' hükümlerine göre yatay geçiş ve özel öğrencilik işlemlerinden yararlanabilirler."