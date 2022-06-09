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YÖK ile EÜAŞ arasında iş birliği protokolü

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) ile Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) arasında, enerji alanında lisansüstü programlara yönelik projeler yürütülmesi amacıyla 'Enerji Akademi Programı İş Birliği Protokolü' imzalandı.

09 Haziran 2022 Perşembe 13:33
YÖK ile EÜAŞ arasında iş birliği protokolü

ANKARA, (DHA)


YÖK'te gerçekleştirilen imza törenine, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz katıldı. YÖK Başkanı Özvar, daha önce istihdam ve ihracatta maden, petrol, tekstil ve haritacılık sektör temsilcileri ile protokoller yapıldığını ve yükseköğretim-sektör iş birliğini hayata geçirdiklerini belirterek, "Başkanlığımız ile EÜAŞ arasında imzalanacak 'Enerji Akademi Programı İş Birliği Protokolü' ile enerji alanında, uzun vadeli stratejilerin, uygulamaların ve katma değeri yüksek milli teknolojilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ek olarak, enerji piyasasındaki sermayenin milli ekonomideki payının artırılması, enerji sektörünün beşeri sermayesinin bilgi, beceri ve yetkinlik yönlerinden güçlendirilmesi ve Ar-Ge merkezli ürüne dayalı lisansüstü eğitim yapılması hedeflenmektedir" dedi.

Özvar, imzalanan protokol kapsamında Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Marmara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin proje başvurusunda bulunabileceğini, ihtiyaç duyulması halinde diğer üniversitelerden de öğretim elemanlarının projelerde görev alabileceklerini söyledi.

'TEKNOLOJİ ÜRETEN ÖNE GEÇECEK'

EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz ise, Türkiye'nin ve dünyanın enerji uzmanlarını yetiştirecek bir protokol imzaladıklarını belirterek, "Biz bu heyecanla buradayız. Birlikte koşmamız gerekir. Biz tek başına, tek ayakla koşamayacağımızı biliyoruz. Biz şu anda dünya ile eş zamanlı olarak her konuyu çalışıyoruz; ama teknoloji üreten öne geçecek. O öne geçenin biz olmamız gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla bu imza töreninin de bu noktada çok önemli bir kilometre taşı olduğuna inanıyoruz. Büyük bir heyecan ve büyük bir mutlulukla bugün buradayız. Sadece imza atıp birbirimizi tebrik edip evimize gitmek de istemiyoruz. Bu imzalar kurumadan, nasıl yeni insanlar yetiştirmekle ilgili projeler geliştirebiliriz bunları konuşmaya başlamamız gerekir. Biz de böyle bir sözleşmeye imza atmaktan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, iki kurum arasındaki iş birliği protokolünü imzaladı. Protokol ile Enerji Akademi Üniversiteleri olarak belirlenen 5 üniversitede enerji alanıyla ilgili lisansüstü programlara yönelik projeler yürütülecek, Enerji Akademi Lisansüstü Eğitim Programı kapsamında projelerde yer alan ve lisansüstü programdan mezun olan öğrenciler EÜAŞ'ta istihdam edilebilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
YÖK Ile EÜAŞ Arasında Iş Birliği Protokolüönce Vatan
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