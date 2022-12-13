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YÖK Başkanı Özvar: 'Yeşil Üniversite Endeksi'nde ilk 1000'de 70 üniversitemiz var

13 Aralık 2022 Salı 14:52
YÖK Başkanı Özvar: 'Yeşil Üniversite Endeksi'nde ilk 1000'de 70 üniversitemiz var

KONYA - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, “2021 verilerine göre 'Yeşil Üniversite Endeksi'nde ilk 1000 üniversite arasına 70 üniversitemiz girmiştir. 3 üniversitemiz, ilk 100’de yer alırken 37 üniversitemiz, ilk 500’de yer almayı başarmıştır. 29 devlet, 8 vakıf olmak üzere toplam 37 üniversitemiz, ilk 500’de yer almayı başarmıştır” dedi.



YÖK Başkanı Erol Özvar, Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde 'Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi' kapsamında pilot üniversite seçilen; Bartın Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin rektör ve temsilcileri ile bir araya geldi.



Toplantıyla pilot üniversitelerin sıfır atık ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile enerji verimliliğini değerlendireceklerini belirten Özvar, ''Pilot üniversitelerimizin sıfır atık, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım düzeyi ve enerji verimliliği alanındaki mevcut durumlarını da kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkanımız olacaktır. 'Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs' hedefine ulaşmada finansman araçlarına erişim ile üniversitelerimizdeki iyi uygulama örnekleri konularında da görüş alışverişinde bulunulacaktır. Önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası da belirlenecektir. Üniversite ve bakanlık temsilcilerimizin katılımlarıyla oluşturulacak komisyonlar aracılığıyla, 'Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs' hedefi doğrultusunda, mevzuat ve finansal konular başta olmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Projemizin sonraki aşamalarında da pilot üniversitelerimizden edindiğimiz tecrübeleri tüm üniversitelerimize teşmil etmeyi planlıyoruz” diye konuştu. 



Dünya üniversite sıralamasında ‘Yeşil Üniversite Endeksleri'ni de açıklayan Özvar, “'2021 Yeşil Üniversite Endeksi'nde ilk 1000 üniversite arasına 70 üniversitemiz girmiştir. 3 üniversitemiz, ilk 100’de yer alırken 37 üniversitemiz, ilk 500’de yer almayı başarmıştır. 29 devlet, 8 vakıf olmak üzere toplam 37 üniversitemiz, ilk 500’de yer almayı başarmıştır. 55 devlet, 15 vakıf olmak üzere toplam 70 üniversitemiz ilk 1000 de yer almayı başarmıştır. Sıralamaya göre Türkiye’de 15 üniversitemiz, ilk 1000’de yer alırken bunların 3’ü, ilk 500’e girmeyi başarmıştır” dedi.



Dünya üniversiteler sırlamasında alan bazlı verileri de açıklayan Özvar, “Alan bazlı dünya üniversite sıralamalarında ‘sanat ve beşeri bilimler’den 7 üniversitemiz ilk 500’e girmiştir. ‘mühendislik ve teknoloji’ alanında 8 üniversitemiz ilk 500’e girmiştir. ‘yaşam bilimleri ve tıp’ alanında 3 üniversitemiz ilk 500’e girmiştir. ‘Doğa bilimleri’ alanında 5 üniversitemiz ilk 500’e girmiştir. ‘Sosyal bilimler ve yönetim’ alanında 6 üniversitemiz ilk 500’e girmiştir" diye konuştu.



YÖK Başkanı Özvar’ın açıklamalarının ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol ÖzvarYeşil Üniversite
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